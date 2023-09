maandag 25 september 2023 om 11:43

Niki Terpstra snelt naar winst in gravelkoers in Meerveld

Niki Terpstra heeft zich enkele weken voor het WK Gravel van zijn beste kant laten zien. De oud-profwielrenner was zaterdag namelijk de beste in Meerveld, waar een gravelkoers gereden werd als onderdeel van de Merida NL Gravel Series.

Terpstra rekende in Meerveld, even ten noordwesten van Apeldoorn, af met Bram Dissel en de kersverse Nederlands kampioen gravel Lars Loohuis. Zij werden tweede en derde achter de oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Wendy Oosterhoud. Zij kwam solo over de finish en stond op het podium met Elisa Serne en Noa Jansen.

De manche in de Merida NL Gravel Series werd verreden in Kroondomein Meervelder Bos. Het parcours was 8 kilometer lang, waarvan 6,5 kilometer over onverharde wegen en vlak voor de meet een lange grindstrook. De wedstrijd bij de mannen duurde ruim drie uur.