Nikolas Maes kondigt afscheid aan

Nikolas Maes heeft zijn afscheid aangekondigd als profwielrenner. De 34-jarige renner had een aflopend contract bij Lotto Soudal dat niet werd verlengd.

Maes maakt het nieuws bekend via zijn sociale media. “Ik wil iedereen bedanken die mij 14 jaar steunde in mijn carrière, in het bijzonder mijn zoontjes en vrouw om me altijd bij te staan!”

“Het was een fantastische tijd, maar nu verheug ik mij op een nieuwe fase in mijn leven en ik kijk ernaar uit om mijn toekomstplannen te realiseren”, schrijft hij op Twitter.

Maes werd in 2007 prof bij Topsport Vlaanderen. In 2010 maakte hij de overstap naar de WorldTour bij Quick-Step-Innergetic. Na vijf seizoenen in dienst bij de ploeg van Patrick Lefevere ging hij een nieuw avontuur aan bij Lotto Soudal. Zijn sportieve hoogtepunt behaalde hij in 2013 met de eindzege in de World Ports Classic.

Ik wil iedereen bedanken die me 14jaar steunde in mijn carrière, in het bijzonder mijn zoontjes en vrouw om me altijd bij te staan! Het was een fantastische tijd, maar nu verheug ik mij op een nieuwe fase in mijn leven en ik kijk ernaar uit om mijn toekomstplannen te realiseren! pic.twitter.com/ZoTOCDcTbv — Nikolas Maes (@nikolas_maes) October 25, 2020