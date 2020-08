Niki Terpstra maakt precies twee maanden na zware val zijn rentree donderdag 13 augustus 2020 om 09:26

Niki Terpstra maakt precies twee maanden na zijn zware valpartij tijdens een training zijn rentree in wedstrijdverband. De klassiekerkopman van Total Direct Energie start op 16 augustus in de Tour de Wallonie, een vierdaagse rittenkoers in België. Op 16 juni werd Terpstra nog opgenomen op de intensive care.

Halverwege juni liep de 36-jarige Terpstra de nodige schade op bij een valpartij. Met een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen belandde hij in het ziekenhuis. Zijn Franse werkgever verwachtte toen dat het herstel van de Noord-Hollander ongeveer drie maanden zou duren.

Maar de revalidatie van Terpstra verliep voorspoedig. Eind juli had hij zijn eerste ritjes op de fiets alweer gemaakt en durfde hij al te praten over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, twee van zijn hoofddoelen die in oktober gepland staan. “Het is realistisch om die koersen als doel te stellen, ja”, zei hij toen. Niet veel later sloot hij aan op het trainingskamp van Total Direct Energie.

En nu, twee maanden na zijn crash, staan de eerste officiële wedstrijdkilometers te wachten voor Terpstra. In de vierdaagse Ronde van Wallonië, een rittenkoers die hij in 2015 al eens wist te winnen. Terpstra heeft in die koers onder meer Pim Ligthart en Dries Van Gestel aan zijn zijde.

Of de Tour de France nog een mogelijkheid is voor de ervaren klassiekerspecialist, is nog niet bekend. Toen Total Direct Energie de voorselectie publiceerde, lag Terpstra nog half in de kreukels. De Tour begint over ruim twee weken in Nice.