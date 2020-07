Niki Terpstra sluit aan bij trainingskamp

Het herstel van Niki Terpstra verloopt dermate goed dat hij zich heeft aangesloten bij het trainingskamp van zijn ploeg. Total Direct Energie verblijft met een deel van de selectie in Besse, gelegen in de Dordogne.

“Omdat ik mijn trainingen stap voor stap mag uitbreiden, heb ik besloten om aan te sluiten bij het trainingskamp van mijn ploeg. Op bepaalde momenten van de training van vandaag had ik spijt van die beslissing”, grapt hij op social media. “Maar ik ben blij om iedereen weer te zien.”

Terpstra werkt momenteel aan zijn herstel na een zware valpartij op training van half juni, waarbij hij een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen opliep. Zijn revalidatie verloopt voorspoedig en hij noemt de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in oktober ‘realistische doelen’.

