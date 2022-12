Niki Terpstra krijgt tien jaar na dato alsnog de Gerrit Schulte Trofee overhandigd

Niki Terpstra werd in 2012 uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar, maar omdat hij destijds afwezig was bij de uitreiking, had hij de daadwerkelijke Gerrit Schulte Trofee nooit thuis staan. Tot nu, want maandagavond kreeg de Noord-Hollander de prijs overhandigd tijdens het wielergala.

“Het is wel een verrassing”, lachte Terpstra in ‘s-Hertogenbosch, waar Dylan van Baarle werd uitgeroepen tot Renner van het Jaar 2022. “Met de uitslagen die ik in dit jaar reed, zou ik het niet hebben gehaald. Ik vind het evengoed heel mooi, maar het laat wel zien hoe hoog het niveau van het Nederlandse wielrennen nu is.”

Terpstra, die samen met Tom Dumoulin geïnterviewd werd, nam vorig weekend afscheid als profwielrenner. Dat deed hij tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, die hij samen met Yoeri Havik won. Hij vertelde op het wielergala over wat hij verwachtte van zijn leven na zijn profcarrière. “Ik denk dat het een stuk relaxter gaat zijn, maar je gaat de spanning ook wel weer missen. De adrenaline van een goede trainingsperiode afwerken, van naar die wedstrijden toewerken. Dat is best spannend, maar dat ga ik dan wel weer in andere dingen zoeken.”

Wat was voor hemzelf het hoogtepunt uit zijn carrière? “Elke overwinning is speciaal. Ik vind het heel moeilijk om te kiezen, je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Natuurlijk zijn die monumenten wel de grootsten, maar ook in de kleine overwinningen zit heel veel moeite. Daar ben ik ook heel trots op. Maar de twee monumenten staan zeker bovenaan”, doelt Terpstra op zijn zeges in Parijs-Roubaix 2014 en de Ronde van Vlaanderen 2018. “Maar ik kan niet kiezen. De ene was een doorbraak, de ander een bevestiging.”