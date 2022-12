Dylan van Baarle uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar 2022

Dylan van Baarle is uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. De 30-jarige Zuid-Hollander won dit jaar als zevende Nederlander in de geschiedenis Parijs-Roubaix, werd verder nog tweede in de Ronde van Vlaanderen en mag daardoor de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst nemen.

Van Baarle kan terugkijken op een uitermate succesvol seizoen. In het voorjaar ontpopte hij zich tot een van de bepalende figuren. In de Ronde van Vlaanderen was hij een van de hoofrolspelers, maar kwam hij in een knotsgekke finale net te kort voor de overwinning. In Parijs-Roubaix waren de wielergoden hem wel gunstig gezind en mocht hij, na een indrukwekkende solo, het zegegebaar maken op de wielerbaan van Roubaix.

Van Baarle is de opvolger van Harrie Lavreysen, die in 2021 werd verkozen tot de beste wielrenner van Nederland. De baansprinter uit Luyksgestel was ook dit jaar weer genomineerd, net als Fabio Jakobsen, Mathieu van der Poel, Thymen Arensman, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema. Jumbo-Visma-ploegbaas Richard Plugge nam, bij afwezigheid van Van Baarle, de trofee in ontvangst.

Van Baarle kreeg de meeste stemmen van de leden van de Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW) en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen.

Laatste tien winnaars Gerrit Schulte Trofee

2022: Dylan van Baarle

2021: Harrie Lavreysen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Tom Dumoulin

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Tom Dumoulin

2014: Tom Dumoulin

2013: Bauke Mollema