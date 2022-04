Niki Terpstra heeft nog problemen met het nerveuze plaatsen

Gegokt en verloren. Die gedachte overheerste bij Niki Terpstra toen hij gisteren in Noord-Holland wakker werd en het landschap rondom zijn landelijke woning helemaal wit zag liggen. “De weersverwachtingen voor Vlaanderen waren woensdag een stuk slechter dan voor het noorden van Nederland. Daarom ben ik na Dwars naar Vlaanderen naar huis gereden. Nu zie ik dat de ploeg donderdag in de Vlaamse Ardennen onder een zonnetje kon trainen, terwijl ik door de sneeuwval in winterwonderland zat”, aldus Terpstra.

Met een 21ste plaats in Dwars door Vlaanderen reed de 37-jarige Terpstra afgelopen woensdag eindelijk weer eens van voren in een klassieker. Juist in de wedstrijd die hij twee keer eerder, 2012 en 2014, wist te winnen, hervond hij zichzelf weer enigszins. Hij koerste in de derde groep in de semi-klassieker naar Waregem.

“Het was leuk om weer eens in de koers te zitten”, erkent Terpstra. “Ik voelde me woensdag wel goed. De laatste wedstrijden gaat het sowieso steeds beter. Alleen het nerveuze plaatsen gaat me niet meer goed af. Dat is toch iets dat ik heb overgehouden van mijn nare valpartij twee jaar geleden. In Dwars door Vlaanderen werd het al vroeg goed uit elkaar gereden, dan heb ik meer ruimte en kan ik me makkelijker van voren handhaven. Ik zat in een goede groep. Al was het zonde dat we op de brede baan richting Oudenaarde net niet hard genoeg reden om bij de groep die vlak voor ons zaten aan te sluiten. Daar hebben we 40 à 50 kilometer achter aan gereden.”

Richting de Monumenten de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die Terpstra in het verleden beiden wist te winnen, is dit een goede opsteker. “Ja, het deed me deugd om weer zo’n finale te rijden. Dat geeft vertrouwen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Al moet ik zeggen dat ik me dit jaar vooral op Roubaix richt. Dat is toch echt mijn wedstrijd. Voor Vlaanderen weet je het echter nooit. Ik voel me goed. Dit is zeker een mooie opsteker. Ik ga proberen om een goede finale te rijden. Na Dwars door Vlaanderen voelde ik me na 200 kilometer nog goed. De Ronde is natuurlijk een stuk zwaarder. Het gaat in ieder geval de goede kant op.”

Binnen zijn ploeg TotalEnergies is Anthony Turgis, de nummer twee van Milaan-San Remo, de kopman. Dries van Gestel heeft zich vandaag ziek afgemeld. Peter Sagan wordt na mindere optredens gespaard. De 32-jarige Sagan wordt momenteel onderzocht om te kijken of de renner geen last heeft van fysieke kwaaltjes. Normaal keert hij in het Circuit de la Sarthe terug in koers. Vooralsnog staat de drievoudig wereldkampioen nog in de selectie voor Parijs-Roubaix.

