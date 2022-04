Zieke Dries Van Gestel past voor Ronde van Vlaanderen

Dries Van Gestel zal zondag niet van start gaan in de Ronde van Vlaanderen. De Belg van TotalEnergies is ziek en wordt vervangen door de Fransman Sandy Dujardin. Een aderlating voor Van Gestel en zijn ploeg, hij reed in Gent-Wevelgem nog naar een derde plaats.

Het nieuws werd vanmiddag bekendgemaakt via de Twitter van de ploeg. Aanvankelijk stond Van Gestel wel bij de zeven namen voor de Ronde van Vlaanderen, maar ziekte besliste daar dus anders over. Naast zijn derde plaats in Gent-Wevelgem won Van Gestel ook de Profronde van Drenthe en haalde hij de top-10 in zowel Kuurne-Brussel-Kuurne als Le Samyn.

In Dwars door Vlaanderen eerder deze week gaf de Belg op. Zijn vervanger is de Fransman Dujardin, die in de GP de Denain nog zesde werd. Dujardin verbeterde die prestatie door in de La Roue Tourangelle derde te worden. De andere namen in de selectie van TotalEnergies zijn Anthony Turgis, Edvald Boasson Hagen, Niki Terpstra, Geoffrey Soupe, Daniel Oss en Maciej Bodnar.