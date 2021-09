Niki Terpstra baalt van mislopen WK: “Zo’n koers in België is iets speciaals”

Interview

Een wereldkampioenschap in Vlaanderen, over kasseien. In 2018 was Niki Terpstra als winnaar van de Ronde van Vlaanderen zonder enkel beding de kopman geweest. Drie jaar verder en de Noord-Hollander ontbreekt in de achtkoppige selectie van Nederland. “Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij ben”, vertelt de 37-jarige renner van TotalEnergies nog ietwat snotterig aan de andere kant van de lijn. “Maar ik kan het naast me neerleggen.”

Je miste het EK en woensdag kwam naar buiten dat je het coronavirus te pakken had. Heb je jezelf ook om die reden afgemeld?

“Helaas had ik inderdaad corona, maar in eerste instantie heb ik me niet daarom afgemeld. Ik dacht dat ik een flinke griep te pakken had. Ik heb twee tests laten afnemen, maar die kwamen negatief terug. Het duurde echter wat lang en toen besloot ik me nog een keer te testen. Die test kwam wel positief terug. Maar toen had ik me al ziek afgemeld voor het EK.”

Keek je op van de positieve test?

“Als je ziet hoe veel mensen het al gehad hebben, dan is het niet iets geks. Ik ben bovendien nog niet volledig gevaccineerd. Daarnaast heb ik ook geen idee waar het vandaan komt. Je hebt het en dat is het. Hoe je het oploopt, daar kun je niets aan veranderen. Nu is de vraag: hoe kom je er weer zo snel mogelijk vanaf?”

Hoe voel je jezelf intussen?

“Helemaal fit ben ik nog niet, maar ik ben woensdag weer begonnen met trainen. Zelf ben ik ook benieuwd hoe het herstel verloopt. Ik hoop dat ik vanaf nu elke dag kan trainen en dat alles snel weer oké is. Maar dat is nog moeilijk te voorspellen.”

In hoeverre heeft corona jouw selectie voor het WK beïnvloed?

“Ik heb al even niet op de fiets gezeten, dus het WK was geen optie. Op een wereldkampioenschap moet je 100% fit zijn. Dat ben ik nu niet. Zo simpel is het eigenlijk. Natuurlijk had ik ook zeker een WK in een dienende rol willen rijden, dat heb ik ook aangegeven. Maar ook daar moet je 100% fit voor zijn. Het is het WK, de belangrijkste eendagskoers van het jaar. En als jezelf dan niet fit bent, moet je je conclusie trekken.”

Hoe ga jij nu om met het feit dat je volgende week zondag thuis op de bank zit?

“Natuurlijk is het jammer, heel jammer zelfs. Een WK in België is iets speciaals. Wedstrijden in Vlaanderen, daar kijk ik altijd naar uit. Ik weet niet of ik in normale doen de WK-selectie had gehaald of niet, maar het is zonde dat het nu sowieso niet gaat lukken. Al is het ook niet zo dat ik volgende week zondag zuur voor de televisie zit. Dat kan ik naast me neer leggen, die knop kan ik omschakelen. Ik ga ervanuit dat we een heel mooi WK gaan zien.”

Vanuit Nederlands oogpunt: ‘we’ zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Vraagtekens achter Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle, terwijl Tom Dumoulin geblesseerd is afgehaakt. Op welke manier heb jij dat nieuws ervaren?

“Net als alle andere liefhebbers, denk ik: het is vervelend als goede renners niet top aan het WK kunnen beginnen. Dat is wielrennen, daar zitten nu eenmaal veel pechgevallen tussen. Maar wie weet zijn ze ook wel goed, hè. Met Dylan ziet het er al heel wat beter uit en Mathieu gaat misschien ook nog wel de goede kant op. Je kunt het ook anders bekijken en het als een voordeel zien, want niemand weet hoe het écht gaat.”

Even terug naar jezelf: de Ronde van Luxemburg ging niet vanwege je coronabesmetting. Welk programma wacht er nog voor jou dit najaar?

“Dat is nog onzeker. Het is even afwachten hoe de trainingen staan. Is de reactie goed, dan kunnen we er meer over zeggen. Ik hoop natuurlijk dat ik zo snel mogelijk weer terug in koers ben. In dit geval mag ik alleen niets overhaasten. Maar mijn programma zat wel stampvol. Dat heb ik ook graag. Bijna elke koers die we met de ploeg nog rijden, zou ik ook doen. Nu weet ik het nog niet.”

Waarom heb jij graag zo’n druk najaar?

“Omdat ik de herfstklassiekers altijd erg graag rijd. Het seizoen duurt ook nog een dikke maand, als ik alle koersen nog zou kunnen rijden. Er komen nog heel mooie wedstrijden aan. Parijs-Roubaix natuurlijk, maar in die buurt heb je meer van die prachtige koersen. Parijs-Tours rijd ik altijd graag, Parijs-Bourges heb je nog. Je hebt in België ook Binche-Chimay-Binche. In die weken is het nog superdruk. Veel koersen verteer ik altijd goed. Je kunt nog zo hard trainen, alleen de laatste puntjes op de i krijg ik door veel koersen achter elkaar te rijden. Maar goed, ik ga eerst trainen en weer stappen maken.”

Het lijkt me wel extra lastig, want je hebt ook een aflopend contract. In hoeverre heb jij daarover al duidelijkheid?

“Niet. Maar ik wil wel erg graag blijven koersen. Ik focus me nu op de wedstrijden die mogelijk nog komen en daarna zie ik het wel. Natuurlijk is het lekker als je al vroeg zekerheid hebt. Ik zou liegen als ik zeg dat dit niet voor mij geldt. Maar dat is nu niet het geval en daar moet ik het mee doen. Het is niet de bedoeling dat het einde van mijn carrière de komende weken in zicht komt. Ik maak me er in ieder geval nog niet druk om, het komt wel goed (lacht).”