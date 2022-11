Nieuwe zeges Kuypers en Van de Putte in het buitenland, podium voor Uptegrove

Gerben Kuypers en Victor Van de Putte hebben een succesvol weekend achter de rug. Beide Belgen vielen buiten de selectie voor de Wereldbeker Overijse en wisten in respectievelijk Frankrijk en Slowakije twee zeges te pakken. Ook was er een podiumplaats voor de Nederlander Pete Uptegrove.

Kuypers was afgelopen vrijdag nog onze hoofdrolspeler in de serie Vrijdag, de dertiende. Ook in de twee Coupe de France-crossen van Camors van dit weekend eiste hij de hoofdrol op. Vandaag klopte hij twee thuisrijders: Joshua Dubau eindigde als tweede en Valentin Guillaud als derde. Bij de vrouwen won de Française Anais Morichon.

In Trnava schoot Victor Van de Putte voor de tweede keer raak dit weekend. In de Grand Prix Trnava versloeg hij de Pool Marek Konwa met vier seconden voorsprong. Pete Uptegrove zorgde voor een Nederlandse podiumplaats, op elf seconden van de winnaar. Met Lennert Belmans (vierde), Klaas Groenen (vijfde), Jelle Vermoote (zevende) en Seppe Rombouts (achtste) was er meer Belgische en Nederlandse inbreng in de top-10.

Bij de vrouwen won Kristyna Zemanova in Tsjechië. Zij bleef de Italiaanse Alessia Bulleri en haar landgenote Pavla Havlikova voor. Audrey De Keersmaeker (vijfde) en Loes Sels (zesde) eindigden naast het podium.

Veel crossen vandaag

De Britse National Trophy Series streek neer in Paignton. Daar won Toby Barnes bij de mannen en Annie Last bij de vrouwen. In Spanje trokken Kévin Suárez en Sofia Rodriguez aan het langste eind in de UCI-crossen van Alcobendas. De Noorse titels veldrijden gingen naar Mats Tubaas Glende (mannen) en Elisabeth Sveum (vrouwen). Opvallende nummer drie bij de mannen: Tobias Halland Johannessen, die we ook van de weg kennen.