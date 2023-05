Nieuwe update over herstel Tadej Pogacar: Sloveen kan bijna weer indoor trainen

Goed nieuws voor Tadej Pogacar: de Sloveen kan volgende week voor de eerste keer licht (indoor) trainen. De kopman van UAE Emirates kwam enkele weken geleden nog hard ten val in Luik-Bastenaken-Luik en liep daarbij breuken in zijn hand en pols op.

Mauro Gianetti, een van de belangrijke mensen bij UAE Emirates, heeft aan La Gazette dello Sport laten weten dat het goed stelt. “Hij heeft afgelopen dinsdag nog een aantal medische checks gedaan, die waren allemaal oké. Nu moet hij nog rusten, maar hopelijk kan hij volgende week weer voor het eerst trainen. Dat zal indoor zijn, de eerste training op de weg is pas na vijf weken na de val”, aldus Gianetti.

De val in Luik-Bastenaken-Luik was op 23 april, dus dat zou betekenen dat Pogacar niet voor 28 mei voor het eerst buiten zou kunnen trainen. De Tour de France start een goede maand later op 1 juli. De volgende wedstrijd op het programma van Pogacar is de Ronde van Slovenië, die van start gaat op 14 juni.

