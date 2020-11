Nieuwe ploeg voor Roy Eefting

Roy Eefting koerst komend seizoen voor Ferei-CCN. Bij de continentale ploeg uit Wit-Rusland wordt de baanwielrenner die ook op de weg fietst, het speerpunt voor de vlakke etappes.

“Roy is een bekende naam in het wegwielrennen en een baanrenner van het hoogste niveau”, laat Ferei-CCN weten via social media. De ploeg beschikt over meerdere renners die Eefting (31) in sprints kunnen ondersteunen in vlakke etappes, onder wie Sindre Haugsvær die de Nederlander nog kent uit hun gezamenlijke periode bij het Zweedse Memil-CCN. “Sindre heeft al een geslaagde ervaring als de lead-out voor Roy.”

Na het succesvolle kalenderjaar 2019, waarin hij zijn eerste WK-medaille veroverde (zilver op de scratch) en etappes in de wielerronde van Qinghai Lake won, verkaste hij van Memil-CCN naar het Maleisische Sapura. Door omstandigheden was zijn seizoensstart minder succesvol dan gehoopt, maar vervolgens verliet hij opnieuw met een medaille het WK baanwielrennen (brons op de puntenkoers).