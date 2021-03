Nieuwe internationale veldritten in Oisterwijk en Gasselte

Voor komende winter staan negen Nederlandse veldritten op de UCI-kalender. Daarvan maken de wedstrijden in Hulst en Hoogerheide deel uit van de Wereldbeker. Tevens treffen we twee nieuwe crossen aan: in het Noord-Brabantse Oisterwijk en in het Drentse Gasselte.

In Oisterwijk wordt op zondag 17 oktober de Internationale GP Destil gehouden. De GP Destil is al tientallen jaren een wedstrijd op nationaal niveau, maar zet dit jaar de stap naar de UCI-kalender. Daarvoor is een nieuw parcours aangelegd op Streekpark Klein Oisterwijk. “Op die dag wordt ook de Wereldbeker van Iowa verreden, maar voor de rest is de kalender nagenoeg leeg”, laat Hans Cornelis van Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk weten. “We verwachten daarom dat we veel subtoppers aan de start mogen begroeten om felbegeerde UCI-punten te vergaren.”

Veldrit op WK-parcours 1991

Ook de Hondsrug Cyclo Cross, die op zaterdag 15 januari in Gasselte plaatsvindt, is nieuw op de agenda. Het Drentse dorp ligt amper vijf kilometer ten zuiden van Gieten, waar zondag 3 oktober de Superprestigecross wordt gehouden. Het gaat echter om een andere organisatie, zo legt Jantienus Warners, parcours van de Superprestigecross in Gieten, uit aan WielerFlits.

Rond recreatieplas ’t Nije Hemelriek in Gasselte werden eerder al het Nederlands kampioenschap (2014) en het wereldkampioenschap (1991) georganiseerd. De organisator van de Geopark Hondsrug MTB Classic wil dit jaar weer een veldrit op dat parcours laten verrijden. “De insteek is om deze cross te laten groeien”, zegt Warners.

Nederlandse veldritten op de UCI-kalender 2021-2022

Telenet Superprestige Gieten (3 oktober)

Internationale GP Destil in Oisterwijk (17 oktober)

Kiremko Nacht van Woerden (26 oktober)

Grote Prijs van Brabant in Rosmalen (31 oktober)

Wereldbeker Hulst (2 januari)

NK veldrijden in Zaltbommel (8-9 januari)

Hondsrug Cyclo Cross in Gasselte (15 januari)

Internationale Cyclocross Rucphen (22 januari)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari)