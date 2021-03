Verrassing in nieuwe veldritkalender

De UCI heeft de veldritkalender 2021-2022 gepubliceerd. Daarin behoorlijk wat wijzigingen in vergelijking met voorgaande jaren. Meest in het oog springend: de verhuizing van de Superprestigemanche van Gavere, toch een van dé klassiekers in veldritland, naar februari. En daar wordt niemand vrolijk van.

Het Belgische cyclocrossseizoen gaat op 11 september van start met de Ethias Cross in Lokeren. Ook de daaropvolgende weken worden alleen maar Ethias Crossen afgewerkt, met respectievelijk Beringen, Eeklo, Bredene en Meulebeke. Vervolgens wordt de Superprestige afgetrapt in Gieten, waarna het veldritpeloton de oversteek maakt naar de Verenigde Staten voor drie Wereldbekers.

Eenmaal terug in Europa wordt de Superprestige verder afgewerkt met Ruddervoorde als tweede proef. Opvallend in het oudste regelmatigheidscriterium: Diegem neemt de plaats in van Middelkerke, dat begin 2022 het Belgisch kampioenschap organiseert, en Gavere verhuist naar februari. Een verhuis zonder medeweten van de organisatoren en dat wordt slecht ontvangen, daar op de flanken van de Schelde.

Heiligschennis

“Dat je geschrokken bent? Wel, ik ook”, reageert Etienne Gevaert, voorzitter van de organiserende Nova-vrienden. Gevaert is voorzichtig in zijn uitspraken, maar is duidelijk ontgoocheld. Begrijpelijk, want Gavere is een van de oudste klassiekers die het veldrijden rijk is. Die op de kalender plaatsen ná het WK, is heiligschennis voor wie de cross een warm hart toedraagt. “Daar mogen jullie over oordelen. We zullen wel zien”, besluit Gevaert. “Er zijn nog een aantal zaken lopende…”

De X²0 Trofee gaat traditiegetrouw op 1 november van start met de Koppenbergcross. Het zwaartepunt van dit regelmatigheidscriterium ligt trouwens eind december, begin januari, met drie manches in zes dagen tijd. Wat daar opvalt: Herentals, dat vorig jaar de plaats innam van Loenhout, blijft deel uitmaken van de Trofee, terwijl ook Loenhout opnieuw zijn plaats inneemt. Dat plekje komt vrij omdat Antwerpen naar de Wereldbeker verhuist.

Acht UCI-crossen in Nederland

Nog dit: voor het eerst in lange tijd telt ook Nederland acht internationale veldritten. Oisterwijk en Gasselte zijn nieuw op de UCI-kalender. Rosmalen, dat de voorbije twee jaar het EK organiseerde, krijgt maar een flauw bedankje voor de inspanningen die het de voorbije jaren leverde: het moet op 31 oktober de concurrentie aangaan met Overijse (Wereldbeker) en – in iets minder mate – München en Contern.

Een overzicht per klassement

Kampioenschappen:

6-7 november 2022: continentale kampioenschappen – nog geen locatie bekend

8-9 januari 2022: nationale kampioenschappen

29-30 januari 2022: wereldkampioenschap – Fayetteville Arkansas

Wereldbeker:

10 oktober 2021: Waterloo

13 oktober 2021: Fayetteville Arkansas

17 oktober 2021: Iowa

24 oktober 2021: Zonhoven

31 oktober 2021: Overijse

14 november 2021: Tabor

21 november 2021: Koksijde

28 november 2021: Besançon

05 december 2021: nog geen locatie bekend

12 december 2021: nog geen locatie bekend

18 december 2021: Antwerpen

19 december 2021: Namur

26 december 2021: Dendermonde

02 januari 2022: Hulst

16 januari 2022: Flamanville

23 januari 2022: Hoogerheide

Telenet Superprestige:

03 oktober 2021: Gieten

23 oktober 2021: Ruddervoorde

11 november 2021: Niel

20 november 2021: Merksplas

04 december 2021: Boom

27 december 2021: Heusden-Zolder

29 december 2021: Diegem

12 februari 2022: Gavere

X²0 Badkamers Trofee:

01 november 2021: Koppenbergcross

27 november 2021: Kortrijk

30 december 2021: Loenhout

01 januari 2021: Baal

05 januari 2022: Herentals

22 januari 2022: Hamme

06 februari 2022: Lille

13 februari 2022: Brussel

Ethias Cross:

11 september 2021: Lokeren

18 september 2021: Beringen

19 september 2021: Eeklo

25 september 2021: Bredene

02 oktober 2021: Meulebeke

13 november 2021: Leuven

02 februari 2022: Maldegem

05 februari 2022: Kruibeke

Losse crossen:

17 oktober 2021: Oisterwijk

21 oktober 2021: Ardooie

26 oktober 2021: Woerden

30 oktober 2021: Mol

31 oktober 2021: Rosmalen

04 januari 2022: Gullegem

10 januari 2022: Otegem

15 januari 2022: Zonnebeke

15 januari 2022: Gasselte

22 januari 2022: Rucphen

19 februari 2022: Sint-Niklaas

20 februari 2022: Oostmalle