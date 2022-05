Giro 2022: Miguel Angel López verlaat de Giro d’Italia door heupblessure

Miguel Angel López heeft de Giro d’Italia verlaten door een blessure aan zijn heup. De Colombiaan van Astana Qazaqstan is afgestapt in de vierde rit van de Ronde van Italië, die finisht op de mythische vulkaan Etna. Opvallende statistiek: de laatste vier Grote Rondes waaraan López meedeed, reed hij niet uit.

López stapte tijdens de vierde etappe van de Giro in de ploegleidersauto van zijn ploeg, Astana Qazaqstan. “Tijdens de laatste dagen had López last van een blessure aan zijn linkerheup. We zullen binnenkort meer info naar buiten brengen als we meer weten van de dokter.”

De Colombiaan eindigde in de openingsrit van de Ronde van Italië als 39ste, in dezelfde tijd als de meeste klassementsmannen weliswaar. In de tijdrit daarentegen verloor hij 42 seconden op winnaar Simon Yates. Dankzij deze prestaties was López te vinden op een 37ste plaats in het algemeen klassement.

Astana Qazaqstan heeft met Vincenzo Nibali momenteel een renner die op de twaalfde plek staat in het algemeen klassement. De Italiaan, die de Giro in 2013 en 2016 op zijn naam schreef, staat op een halve minuut van het roze.