woensdag 13 december 2023 om 11:59

Voorlopig geschorste López niet blij met gang van zaken: “De UCI moet dit oplossen”

In juli legde de internationale wielerunie Miguel Ángel López een voorlopige schorsing op nadat onderzoek van het International Testing Agency wees op een mogelijke overtreding van antidoping-regels. Er is tot nog toe geen definitief besluit genomen over de verdere toekomst van de Colombiaan. Dit tot ergernis van de voorlopig geschorste López.

De UCI schorst 29-jarige López voorlopig nadat onderzoek van het International Testing Agency (een onafhankelijk anti-dopingagentschap) wees op een mogelijke overtreding van antidoping-regels. De internationale wielerunie verdenkt de Colombiaanse renner van mogelijk bezit en gebruik van een verboden middel in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022.

López zelf ontkent met klem en bijt in een post op social media van zich af, nadat hij tijdens zijn vakantie in de Verenigde-Staten werd verrast door een onaangekondigde dopingcontrole. “Ik wilde dit eigenlijk niet delen met de buitenwereld, maar het is tijd om dat toch te doen. Iedereen kent de situatie waar ik nu doorheen ga: de voorlopige schorsing die voor mij is opgelegd en nu al bijna vijf maanden duurt.”

“Ik kan nog altijd niks zeggen over mijn toekomst. En dat terwijl ik altijd heb samengewerkt met de anti-dopinginstanties, en gedaan wat ze van me vroegen. Er zijn ontzettend veel controles uitgevoerd. Als ze nu ook eens de moeite doen om hetzelfde te ondernemen en dit probleem op te lossen. Dat ze me groen licht geven, zodat ik weer kan doen wat ik wil. Ik heb niets te verbergen en ben schoon”, benadrukt de Colombiaan.

In 2023 reed López voor het conti-team Medellín-EPM. In het Zuid-Amerikaanse circuit was de klimmer tot zijn schorsing uitermate succesvol. In totaal boekte hij maar liefst 21 zeges op UCI-niveau. Een groot deel daarvan was in kleinere wedstrijden, maar hij won bijvoorbeeld ook een rit en het eindklassement van de Vuelta a San Juan (2.Pro). In de Vuelta a Colombia, die hij ook op zijn naam schreef, was hij in acht van de negen etappes de beste.