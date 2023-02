Nieuw-Zeelandse tijdrittitel voor Gate na duel met Bennett, maar beloften zijn sneller

Aaron Gate heeft zich afgelopen nacht gekroond tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden door George Bennett nipt voor te blijven. Na een tijdrit van 33,5 kilometer rond Tokoara was Gate (Bolton Equities Black Spoke) zeven seconden sneller dan UAE Emirates-renner George Bennett. Opvallend: de snelste tijden werden gereden door de beloften.

Gate werkte de 33,5 kilometer af in een tijd van 44.42 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 45 kilometer per uur. Bennett klokte een tijd van 44.49 minuut en het brons ging naar James Oram (Bolton Equities Black Spoke) in 44.56 minuut.

U23-renners Logan Currie en Laurence Pithie waren op exact hetzelfde parcours en in nagenoeg dezelfde omstandigheden veel sneller. Currie, ploeggenoot van Gate en Oram, was een klasse apart door na 42.54 minuut over de finish te komen. Dat betekende een gemiddelde snelheid van ruim 46,8 km/h. Groupama-FDJ-renner Pithie was weliswaar 54 seconden langzamer, maar nog altijd sneller dan Gate en Bennett.

Wollaston klopt Williams, maar toch ook weer niet

Bij de vrouwen gebeurde exact hetzelfde: Georgia Williams (EF Education-TIBCO-SVB) was overtuigend de beste bij de elite vrouwen, maar haar tijd van 50.42 minuut was niet de snelste tijd gereden door een vrouw. Die kwam namelijk van belofte Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal Quick-Step) met 50.08 minuut.

Omdat Currie en Wollaston officieel ingeschreven stonden bij de beloften, mogen zij zich niet de elite-kampioenen noemen van Nieuw-Zeeland. Na afloop stonden zij met alle winnaars op het podium, naast Gate en Williams.