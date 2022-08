Niet helemaal oranje: dit is het nieuwe tenue van Nederland op kampioenschappen

Jarenlang was de Nederlandse wielerploeg snel te vinden in het peloton tijdens WK- en EK-wedstrijden vanwege het fel oranje tenue, maar vanaf het EK wielrennen 2022 in München is dat anders. De nieuwe kledingsponsor AGU heeft een nieuw tenue ontworpen dat niet helemaal oranje is. En dat is wennen.

Nadat Bioracer besloot te vertrekken, ging de Nederlandse wielerunie KNWU in zee met AGU. Het kledingmerk dat ook Jumbo-Visma sponsort heeft gekozen voor een nieuw ontwerp waarbij oranje niet de hoofdkleur is.

Wat opvalt is dat het rood-wit-blauw, de kleuren van de Nederlandse vlag, ontbreekt. Wat is het dan wel? Een wit tenue met allemaal kleine oranje stipjes. Rondom de kraag en onder de bovenarm zijn er wel geheel oranje vlakken zichtbaar.

Danny van Poppel voor de wegwedstrijd - foto: Cor Vos Roy Eefting op het EK-podium - foto: Cor Vos Steffie van der Peet tijdens de 500 meter tijdrit - foto: Cor Vos De Nederlandse ploegenachtervolging bij de vrouwen - foto: Cor Vos