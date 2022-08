AGU komende vier jaar officiële kledingpartner van de KNWU

De KNWU heeft een nieuwe officiële kledingpartner. Nadat eind juli bekend werd gemaakt dat Bioracer zou stoppen, is nu AGU gepresenteerd als vervanger. Het merk zal alle vrouwen- en mannenteams van de KNWU de komende vier jaar van wielerkleding voorzien.

AGU is sinds 2019 ook de kledingsponsor van Jumbo-Visma. Samen met het Nederlandse WorldTour-team en de TU Eindhoven werkt het merk “aan ambitieuze projecten zoals de ontwikkeling van het snelste sprintpak en het snelste tijdritpak”, schrijft de KNWU. “De kleding van AGU behoort hierdoor tot de absolute wereldtop als het gaat om innovatie en het behalen van het maximale resultaat voor topsporters. Deze expertise vormt de basis voor de samenwerking met de KNWU in het wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbiken, paracycling, en veldrijden.”

Björn Jeurissen, de CEO van AGU, zegt zin te hebben in de samenwerking. “Door onze jarenlange ervaring met de absolute top van het wielrennen, hebben we als Nederlands bedrijf de kennis en expertise in huis voor het maken van de snelste fietskleding. We kijken er dan ook naar uit om met deze know-how de topsporters en talenten van de KNWU te ondersteunen met het behalen van de beste resultaten.”

De Nederlandse selecties zullen de kleding van AGU – in koersverband – voor het eerst dragen tijden de Europese kampioenschappen in München. Deze duren van 14 tot en met 21 augustus.