Nederland lost België af als medaillekoning WK veldrijden maandag 3 februari 2020 om 13:57

Nederland behaalde niet eerder zo veel medailles tijdens het WK veldrijden als dit weekend in Dübendorf. In de zes categorieën werd acht keer eremetaal behaald, waarmee een absoluut record van België is afgepakt. Ook de vier gouden plakken zijn een nieuw nationaal record.

Toegegeven, met de junior-vrouwen telde het WK dit seizoen een extra categorie in vergelijking met voorgaande jaren en met Shirin van Anrooij en Puck Pieterse op de bovenste podiumplekken drukte Nederland meteen haar stempel. Maar vaststaat dat de Nederlandse renners met vier gouden medailles, twee keer zilver en tweemaal brons nooit eerder zo veel medailles opraapten als nu in Dübendorf.

Tussen 2012 en 2018 keerden de Nederlandse renners met vijf medailles naar huis, maar de zes medailles van 2019 was een nieuw hoogtepunt in de vaderlandse cross-geschiedenis.

Dit jaar bleek dat het nog een stukje beter kon. Na Van Anrooij en Pieterse pakten ook Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand medailles op de openingsdag. Een dag later voegde Mathieu van der Poel daar nog een gouden medaille aan toe in de wedstrijd voor elite-mannen.

België is record kwijt

Sterker nog, de Nederlandse ploeg heeft met acht medailles een algeheel record gegrepen. Nooit eerder won een land meer dan zeven medailles op het WK veldrijden. Het record stond op naam van België, dat in 2014 twee keer goud, drie keer zilver en twee keer brons won.

WK’s veldrijden met meeste Nederlandse medailles

2020 –

2019 –

2018 –

2017 –

2015 –

2013 –

2012 –

Lees ook: WK veldrijden 2020 in Dübendorf: Alle uitslagen en medaillespiegel