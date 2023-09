dinsdag 12 september 2023 om 20:50

Niermann erkent dat gunfactor bij Kuss ligt: “Maar Vingegaard en Roglic mogen ook koersen”

Met nog drie bergetappes voor de boeg in de Vuelta a España ligt de strijd om de eindzege nog altijd open. Dat Jumbo-Visma er goed voor staat met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primož Roglič op de eerste drie plekken, is een understatement. Ploegleider Grischa Niermann heeft bij Sporza uitleg gegeven over het strijdplan: “We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt.”

“Kuss, Roglič en Vingegaard zijn drie geweldige kampioenen, we dromen van een 1-2-3 in Madrid”, erkent Niermann, maar hij weet dat het zeker geen sinecure is dat zij ook alle drie op het podium gaan staan zondag. Dinsdag in Bejes was het Vingegaard die zijn tweede ritzege behaalde en klom in het klassement. “Jonas heeft laten zien dat hij vandaag de sterkste was. Het was een mooie machtsdemonstratie.”

Ook op de Col du Tourmalet wist de winnaar van de Ronde van Frankrijk al te winnen. Niermann ziet een sterke Vingegaard. “Hij lijkt inderdaad de beste kaarten te hebben, maar voor mij maakt het niet uit wie in Madrid op de hoogste trede staat, zolang het maar iemand van onze ploeg is.”

Gunfactor

“Sepp Kuss heeft zeker de gunfactor. Niet alleen van de ploegleiding, maar ook van Roglic en Vingegaard, maar ze moeten ook niet remmen voor Kuss. Daar is hij ook akkoord mee”, benadrukt de Duitse ploegleider. “Iedereen mag koersen, maar de afspraak is dat we niet een van onze eigen ploegmaats in een minder goede situatie gaan brengen. Het allerbelangrijkste is dat we de concurrenten verslaan. Ayuso en Mas hebben vandaag getoond dat ze op heel hoog niveau zijn.”

“We zijn er nog lang niet. Het is nog lang geen gevecht tussen drie ploegmaats”, waarschuwt Niermann.