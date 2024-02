zondag 11 februari 2024 om 16:32

Niels Vandeputte sprakeloos na zege in Lille: “Dit is ontzettend belangrijk”

Niels Vandeputte kon al tevreden terugblikken op zijn veldritseizoen, maar de Belg zette zondag de kers op de taart. De renner van Alpecin-Deceuninck trok in de X2O Trofee Lille aan het langste eind, en boekte zo zijn eerste zege in een klassementscross.

Voor Vandeputte zal 11 februari 2024 voor altijd een bijzondere dag blijven. In het flashinterview na afloop moest een zichtbaar verbouwereerde Vandeputte zoeken naar de juiste woorden. “Het is echt ongelofelijk. Ik heb hier heel weinig woorden voor. Het zat gisteren (zaterdag, red.) al in mijn hoofd. Ik kom graag naar Lille en liet hier in het verleden al mooie dingen zien.”

“Ik wist waar ik het moest doen”, doelt hij op zijn beslissende aanval op het parcours. “En het liep ook zoals ik het me had voorgesteld. Ik weet niet goed wat ik nu moet zeggen… Ik koos ervoor om in derde positie te rijden, wat natuurlijk wel risico’s met zich meebrengt. De tweede man kan namelijk altijd een fout maken.”

Vandeputte blikt nog eens terug op de slotronde. “Ik wilde een aanval plaatsen voor de VIP-tent. Niemand bleek in staat om direct te reageren. Ik wilde daarna zo foutloos mogelijk blijven in de technische zone en dat lukte. In de laatste zandstrook had ik een paar meter te pakken, al zag ik dat pas toen ik de laatste rechte lijn opdraaide.”

Juiste weg

Vandeputte was al een heel seizoen erg constant in zijn prestaties, maar het was wachten op die echte uitschieter. “Het gevoel om een klassementscross te winnen, is echt ongelofelijk. Ik ben heel blij dat het dit seizoen nog is gelukt. Dit is ontzettend belangrijk. Ik heb de voorbije jaren progressie geboekt, maar het valt dit jaar minder op, als je kijkt naar de ontwikkeling van Joris en Pim (Ronhaar, red.). Dat ik hier nu win, laat zien dat ik op de goede weg ben.”