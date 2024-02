zondag 11 februari 2024 om 16:01

Een primeur: Niels Vandeputte boekt in Lille eerste zege in een klassementscross

11 februari 2024 zal voor altijd een bijzondere dag blijven in het leven van Niels Vandeputte. De Belg van Alpecin-Deceuninck boekte vandaag in de X2O Trofee Lille zijn eerste zege in een klassementscross. Vandeputte rekende na een spannende finale af met Joris Nieuwenhuis en Joran Wyseure.

Een dag na de laatste Superprestige-wedstrijd in Middelkerke, stond de voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee op het programma. Recreactiedomein De Lilse Bergen is sinds jaar en dag al het decor voor de Krawatencross en dat was ook vandaag weer het geval. Bij de mannen was het uitkijken naar een sportieve clash tussen met name Lars van der Haar (de leider in de X2O Trofee), Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis. Pim Ronhaar moest wegens ziekte in extremis afhaken.

Mindere start voor Iserbyt

De beste start was echter niet voor Iserbyt, Nieuwenhuis of Vanthourenhout, maar Mees Hendrikx. De Nederlander, wiens crosstoekomst aan een zijden draadje lijkt te hangen, hoopte zich met een kanonstart nog eens in de kijker te rijden. Hendrikx werd echter al vrij snel weer voorbijgereden door de echte toppers in het veld. Nieuwenhuis, Van der Haar, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Felipe Orts en de verrassend sterke Thijs Aerts vormden een eerste elitegroep.

En wat met de kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, Iserbyt en Vanthourenhout? De twee Belgen hadden hun start gemist en waren zo op achtervolgen aangewezen. Waar Vanthourenhout wat bleef sukkelen in de achterhoede, kwam Iserbyt langzaam maar zeker onder stoom. De Belgische kampioen wist zo de ene na de andere renner op te rapen, maar keek na vier ronden nog wel tegen een behoorlijke achterstand (vijftien seconden) aan.

Nieuwenhuis komt ten val

In de spits van de wedstrijd werd er namelijk niet getreuzeld, en dit kwam met name door Joris Nieuwenhuis. De Nederlands kampioen trok enkele keren stevig door en wist zo de kopgroep uit te dunnen. Voor Aerts ging het op een bepaald moment duidelijk te snel en ook de Spaanse kampioen Orts moest definitief afhaken. Nog verrassender was het afhaken van Van der Haar, die niet in staat bleek om het tempo van zijn ploeggenoot Nieuwenhuis bij te benen.

Het tempo van Nieuwenhuis lag met andere woorden bijzonder hoog, maar dit werd in de vijfde ronde bruut verstoord door een valpartij van de Nederlander. Nieuwenhuis maakte net voor de materiaalpost een salto met zijn fiets, na een schuiver, en werd zo plots in het defensief gedrongen. Wyseure en Vandeputte waren namelijk ribbedebie, maar Nieuwenhuis wist na een sterke inhaalrace – net voor het ingaan van de voorlaatste ronde – weer aan te sluiten.

Wie van de drie

En zo begonnen we met drie drie koplopers – Nieuwenhuis, Vandeputte en Wyseure – aan de twee beslissende rondes van de Krawatencross. Nummer vier Van der Haar volgde al op een vijftiental seconden en leek uitgeschakeld voor de overwinning, op Iserbyt was het zelfs nog langer wachten. Maar terug naar voren, waar Vandeputte, Nieuwenhuis en Wyseure het zouden uitmaken voor de zege. Wyseure bleek de minste van de drie en moest in de slotronde dan ook afhaken.

De meeste ogen waren in de slotronde gericht op Nieuwenhuis, maar de Nederlander moest zijn meerdere erkennen in zijn Belgische tegenstrever. Vandeputte koos net voor de VIP-tent voor de aanval, sloeg een kleine bres en wist zijn inspanning vol te houden tot op de streep. De 23-jarige Belg boekte zo zijn eerste overwinning in een klassementscross, en zonder enige twijfel de grootste zege uit zijn crosscarrière. Nieuwenhuis werd tweede, Wyseurde derde.

Van der Haar doet goede zaken

Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Van der Haar, die als vierde over de streep kwam en zo goede zaken deed met het oog op de eindzege in de X2O Trofee. De Nederlander eindigde namelijk zeventien seconden voor zijn enige overgebleven ‘rivaal’, Iserbyt, en loopt zo nog wat verder uit in de stand. Van der Haar heeft – met de slotmanche in Brussel te gaan – een voorsprong van bijna vijf minuten en kan de eindzege bijna niet meer ontgaan.

X2O Badkamers Trofee Lille 2024

Uitslag, elitemannen

1. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) – in 59m25s

2. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) – op 5s

3. Joran Wyseure (Crelan-Fristads) – op 15s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) – op 23s

5. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 40s

6. Jens Adams (Athletes For Hope) – op 41s

7. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 43s

8. Cameron Mason (Cyclocross Reds) – op 54s

9. Felipe Orts (La Vila Joiosa-Neteo) – op 1m18s

10. Toon Vandebosch (Crelan-Fristads) – op 1m35s