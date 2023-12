vrijdag 22 december 2023 om 17:13

Niels Vandeputte koestert speciale podiumplek: “Velen zullen jaloers zijn op mij”

Een derde plek in de koers geeft een renner vaak reden tot balen na afloop, aangezien je dan zo dichtbij was. Voor Niels Vandeputte voelde dit vandaag zeker niet zo. Het podium delen met twee grootheden als Van der Poel en Van Aert voelt voor Vandeputte als het hoogst haalbare vandaag.

“Om eerlijk te zijn vond ik het vandaag niet super gaan”, vertelt de renner van Alpecin-Deceuninck na afloop van de cross in Mol. “Normaal rijd ik graag in het zand, maar vandaag kon ik mijn draai niet vinden. Ik maakte heel veel fouten. Ik had het gevoel dat ik de hele tijd onder druk stond.”

Tegen het einde van de Zilvermeercross aan was Vandeputte na een comeback nog in gevecht met Quinten Hermans en Toon Vandebosch. “Toen reed ik eindelijk een goede zandpassage, maar kort daarna raakte ik vast in het zand en viel mijn ketting eraf. Gelukkig kon ik nog net een gaatje houden. Dat was zeker niet gemakkelijk, want Quinten kwam nog flink opzetten.”

Zo wist de ploegmaat van Mathieu van der Poel het feest voor de ploeg compleet te maken. Samen met zijn kopman en Wout van Aert het podium delen is voor de Belg een speciaal moment. “Ik denk dat veel renners jaloers zijn op mij dat ik het podium mag delen met Mathieu en Wout. Het is iets wat ik ga koesteren.”

Ten slotte heeft Vandeputte enkel lof voor de prestatie van de winnaar van vandaag, Mathieu van der Poel. Al hoorde Vandeputte enkel over zijn uitzonderlijke prestatie. “Ik heb er indrdaad niet heel veel van gezien”, lacht hij. “Als je dan de rondetijden hoort dan is dat ongelooflijk. Het is hier voor Mathieu gewoon een speeltuin en hij heeft weer laten zien dat hij dik in orde is.”