Niels Albert vreest niet voor ‘de hand van Adrie van der Poel’ in WK-parcours

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de grote favorieten voor het WK veldrijden van aankomende zondag. De vader van eerstgenoemde, Adrie van der Poel, heeft mede het parcours uitgetekend in Hoogerheide. Het Laatste Nieuws-analist Niels Albert denkt niet dat dit problematisch is.

“Sommigen vrezen voor de hand van Adrie van der Poel in het parcours”, snijdt hij het onderwerp aan in zijn column. “Zes jaar geleden, in Bièles, hebben Adrie en ik daar al een keer discussie over gehad. Adrie had dat WK-parcours mee uitgetekend. Ik vond dat raar en dat heb ik toen ook gezegd. Daar is heel wat om te doen geweest. Tot op heden kan Adrie dat volgens mij nog altijd niet goed plaatsen.”

“Natuurlijk heeft Adrie ook zijn zeg in het parcours van Hoogerheide. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat hij professioneel genoeg is om te weten dat je geen parcours voor Mathieu kunt tekenen dat ook Wout niet ligt. Er is geen schuine kant in Hoogerheide waar Mathieu van der Poel echt op techniek risico’s zou durven nemen en Wout onder druk zetten. Wat zou hij nog kunnen doen? Een bocht tien meter verder leggen? En wat dan nog?”

Het parcours van het WK lijkt in de basis op dat van de WB Hoogerheide. Maar er zijn wel enkele wijzigingen doorgevoerd. “Hier en daar zal het breder zijn gemaakt voor het publiek. En er komen één of twee bruggen in, voor de toegankelijkheid. Daardoor zullen links en rechts andere stroken worden gemaakt. Maar of dat een verschil maakt?”

“Er zijn de balken, van 30 of 35 centimeter hoog. Een voordeel voor Mathieu? Volgens mij neemt Wout van Aert ook probleemloos een balk van 40 centimeter. Geen probleem dus”, aldus Albert, die denkt dat ‘de vorm van de dag’ gaat beslissen wie er met de wereldtitel vandoor gaat. “Ik denk dat ze zondag met twee naar de aankomst rijden. Zoals in Zolder, Loenhout en in Benidorm is gebeurd. En dan maar sprinten.”