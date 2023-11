dinsdag 7 november 2023 om 15:21

Niels Albert over Eli Iserbyt: “Zoals zo vaak bij een kampioenschap was hij niet op de afspraak”

Eli Iserbyt speelde afgelopen zondag geen grote rol op het EK veldrijden in Pontchâteu. Vooraf gold hij als een voor de favorieten voor de titel, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met een zesde plaats. “Zoals zo vaak bij een kampioenschap was Eli Iserbyt niet op de afspraak”, stelt Niels Albert in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

“Eén keer Europees kampioen, dat is het voor hem”, aldus Albert, die daarmee memoreert aan het EK van 2020. Eerder dat jaar behaalde Iserbyt zijn voorlopig beste klassering op een BK bij de profs: tweede. Het zilver was ook voor hem op het EK van 2019, terwijl hij in zowel 2022 als 2023 brons pakte op het WK. Nu zat een medaille er dus niet in voor de 25-jarige renner. “Je zou denken: Pontchâteu, draaien, keren, een beetje technisch, dat is toch een toertje dat hij moet kunnen rijden. Hij reed lek, dat wel, maar terugkeren zat er ook niet in.”

Albert ging ook nog in op een uitspraak van Sven Vanthourenhout. De Belgische bondscoach zei voorafgaande aan het EK dat het belang van stevig wegprogramma alsmaar groter wordt voor veldrijders. “Koersen op de weg zal steeds belangrijker worden voor een crosser”, denkt ook Albert. “Daar moeten Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck wel iets aan doen, willen ze in de toekomst één of twee kilometer per uur rapper kunnen rijden in de cross.”