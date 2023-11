zondag 5 november 2023 om 16:56

Iserbyt speelt niet mee om Europese titel: “Vol de kaart van Vanthourenhout getrokken”

Eli Iserbyt begon als een van de grote favorieten aan het EK veldrijden in Pontchâteau, maar de 26-jarige Belg kwam niet echt in het stuk voor. Iserbyt kwam uiteindelijk als zesde over de finish, maar was na afloop vooral blij voor zijn land- en ploeggenoot Michael Vanthourenhout.

“Ik heb mijn wedstrijd dan ook op Michael afgestemd. Hij gaf een goede indruk. We hebben het besproken in de eerste rondes”, begon Iserbyt na afloop zijn relaas in gesprek met Sporza. “We hebben vol zijn kaart getrokken. Ik ben blij dat hij het kon afmaken.”

“Hij heeft het zeker niet gestolen, want ik zag snel dat Michael de betere was. Zeker in deze omstandigheden. De Belgische ploeg heeft heel goed werk geleverd, net als Pauwels Sauzen-Bingoal”, is Iserbyt van mening. De twee Belgen zijn in het dagelijks leven ploeggenoten van elkaar bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Het is jammer dat ik zelf nog lek reed tijdens de cross, maar goed. Ik ben vooral heel blij dat Michael vandaag de trui pakt. Het was een zeer zware cross, zeker door de vele regenbuien. Het parcours veranderde constant, maar dat is bijzaak. Het gaat om die Europese trui, dat is wat telt.”