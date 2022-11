Niels Albert onder de indruk van Mathieu van der Poel: “Mentaal en fysiek scherp”

Mathieu van der Poel reed afgelopen zondag, in zijn eerste cross van het seizoen in Hulst, op toch wel overtuigende wijze naar de zege. Dat zag ook ex-crosser Niels Albert. De tweevoudige wereldkampioen is onder de indruk van de Nederlander. “De basis bij Van der Poel is er”, schrijft hij in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

Van der Poel liet in zijn eerste veldrit zien dat het met de conditie wel snor zit, maar Albert weet dat er nog meer in het vat zit. “Zondag was een trainingsdag voor Van der Poel. Het grote doel van die dag was niet om te winnen, dat was een bijdoel, maar om beter te worden. Alles wat Mathieu de komende weken doet, en wat Wout van Aert en Tom Pidcock zullen doen, moet je zien binnen één context: wereldkampioen worden in Hoogerheide begin februari. Dat is het enige waar het deze winter om draait.”

Vlijmscherpe start

Van der Poel zag zelf genoeg verbeterpunten, met name op technisch vlak, en ook Albert verwacht dat de viervoudige wereldkampioen nog aardig wat progressie zal boeken. “Van der Poel is nu zeker al goed, maar er kan nog bij. Het is niet dat hij zondag twee minuten wegreed van de rest. Laurens Sweeck kwam op vijftien seconden binnen.”

Albert was vooral onder de indruk van de vlijmscherpe start van Van der Poel. “Het strafste van Mathieu is dat hij na twee minuten koers van de vierde rij al was opgeschoven naar de vierde plaats. Dáár was ik van onder de indruk. Het wil zeggen dat hij alles juist deed: laat remmen, snel optrekken, risico nemen, zijn plaats afdwingen. Dat kan alleen als je mentaal en fysiek scherp staat.”