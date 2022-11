Mathieu van der Poel na zege in Hulst: “Nog werk te doen om op topniveau te komen”

Video

Mathieu van der Poel heeft bij zijn comeback in het veld meteen gewonnen. In de Wereldbeker van Hulst kwam de Nederlander van Alpecin-Deceuninck solo over de finish, voor Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Toch zijn er nog genoeg verbeterpunten voor Van der Poel. “Ik heb nog wat specifieke crosstrainingen nodig”, zegt hij in het flashinterview.

“Dit voelt best goed”, aldus Van der Poel over het gevoel van winnen. “Het heeft even geduurd dat ik nog gewonnen heb in het veld. Vorig jaar was niet goed. Dat was niet eens een heel seizoen, omdat ik maar anderhalve wedstrijd reed… Maar ik voelde mij goed vandaag. Ik had dan ook een goede voorbereiding gehad voor deze cross in Hulst.”

Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn zege in Zeeuws-Vlaanderen. “Ik ben heel blij met de vorm. Alleen heb ik technisch veel fouten gemaakt, maar dat lijkt me ook normaal”, geeft hij aan. Vooraf had hij dat ook al voorspeld. “Ik ben lang weggeweest uit de cross, maar ik ben blij om terug te zijn. Ik heb nog wel werk te doen om op topniveau te geraken. Maar ik kan eigenlijk alleen maar blij zijn met vandaag.”

De topvorm moet dus nog komen bij Van der Poel. “Ik heb nog wat crossen nodig. Mijn vorm is heel goed, want ik heb een goede voorbereiding in Spanje gehad. Ik heb ook nog wat specifieke crosstrainingen nodig, dan hoop ik in de kerstperiode in vorm te zijn”, kijkt hij vooruit.