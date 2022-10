Nicolien Nicolai volgt Thorwald Veneberg tijdelijk op als directeur KNWU

De KNWU heeft in Nicolien Nicolai een tijdelijke opvolger gevonden voor de vertrokken directeur Thorwald Veneberg. Dat maakt de Nederlandse wielerunie donderdag bekend. Het gaat om een interim-oplossing, tot er een nieuwe directeur is aangetrokken, meldt de KNWU.

Nicolai is per direct interim-directeur. Ze zal vier dagen per week de functie invullen en “alle daarbij horende bevoegdheden en verantwoordelijkheden dragen”. Nicolai heeft een verleden bij sportkoepel NOC*NSF en werkte daarnaast bij meerdere sportbonden. Zo was ze vorig jaar nog interim-directeur van de Nederlandse Airsoft Sportbond.

Daarnaast heeft de KNWU bekendgemaakt dat Theo Fledderus een dag per week een rol gaat spelen in het management. De focus van de oud-bestuurder van NOC*NSF zal liggen op de transitie, topsport en werving van nieuwe functionarissen. Tevens is Joop Hartman, voormalig jurylid en commissielid bij de wielerunie, aangesteld als penningmeester van de KNWU voor het restant van 2022. Hij volgt de recent vertrokken Marco Kok op.

Grote urgentie

“Het KNWU-bestuur realiseert zich dat normaliter het congres bestuursleden benoemt”, staat in een statement op de website. “Dat zal bij de nieuwe penningmeester ook weer het geval zijn. Bij het benoemen van de interim penningmeester gaat het echter om een tijdelijke positie en is er sprake van grote urgentie. Het bestuur rekent daarom op het begrip bij het congres waaraan op 29 november verantwoording zal worden afgelegd.”