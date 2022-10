Thorwald Veneberg vertrekt als directeur van de KNWU

Thorwald Veneberg vertrekt per 1 november 2022 als directeur van de KNWU. De oud-renner heeft het bestuur laten weten dat hij voor een functie als algemeen directeur bij collega sportbond NTB (Nederlandse Triathlon Bond) heeft gekozen.

Veneberg laat weten terug te kijken op een mooie tijd: “Ik denk dat het een goed moment is, nu we als KNWU in transitie zijn naar een nieuw besturingsmodel, dat er ruimte komt voor een directeur bestuurder. Een nieuw iemand met frisse kijk en energie. Ik kijk terug op een hele leerzame periode bij de KNWU. Vanaf 2008 tot en met 2022 zijn er steeds weer nieuwe functies en uitdagingen voorbijgekomen waarmee ik mezelf verder mocht en kon ontwikkelen.”

Wouter Bos, voorzitter van het hoofdbestuur van de KNWU, voegt daar aan toe: “We zijn Thorwald heel dankbaar voor de enorme berg werk die hij heeft verzet voor de KNWU in soms heel roerige (er was ook kritiek op het functioneren van de KNWU, red.) tijden. Hij heeft zelf een achtergrond in de topsport, maar ook bewezen affiniteit met al die andere zaken die in een vereniging als de KNWU spelen. Denk aan de belangrijke aandacht voor breedtesport en stimulering van sportparticipatie bij kinderen, jeugd en jongeren.”

“Ook bij heel actuele onderwerpen als inclusie, grensoverschrijdend gedrag en een (on)veilig sportklimaat konden wij altijd op hem rekenen. Ik denk dat de NTB een heel goede directeur aan hem heeft en wij wensen hem en de NTB veel succes.”

Transitie

De KNWU bevindt zich momenteel in een transitieperiode. In het komende najaarscongres ligt er een statutenwijziging op tafel om in de loop van 2023 over te gaan van een hoofdbestuur naar raad van toezicht, van congres naar ledenraad, van directeur naar een directeur-bestuurder en waarbij tevens de afdelingen en districten worden opgeheven. In dit licht zal de KNWU nu eerst op zoek gaan naar een interim-directeur, om vervolgens zo snel mogelijk over te kunnen gaan naar het werven en benoemen van een directeur-bestuurder.