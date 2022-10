KNWU op zoek naar nieuwe penningmeester na vertrek Marco Kok

De KNWU is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Marco Kok heeft namelijk laten weten met onmiddellijke ingang zijn functie als penningmeester neer te moeten leggen vanwege een overvolle agenda.

Op korte termijn wordt er gezocht naar een interim-penningmeester, laat de KNWU weten op zijn website. Met de werving van een penningmeester op lange termijn is inmiddels ook gestart door een vacature open te zetten.

De wielerbond is niet alleen op zoek naar een nieuwe penningmeester, maar tevens naar een interim-directeur. Thorwald Veneberg vertrekt per 1 november namelijk als directeur van de KNWU. De oud-renner heeft het bestuur laten weten dat hij voor een functie als algemeen directeur bij collega sportbond NTB (Nederlandse Triathlon Bond) heeft gekozen.

Momenteel zit de KNWU in een structuurtransitie. Het voornemen is dat in de loop van 2023 het Hoofdbestuur zal veranderen in een Raad van Toezicht. In dit licht zal de KNWU nu eerst op zoek gaan naar een interim-directeur als vervanger van Veneberg, om vervolgens zo snel mogelijk over te kunnen gaan naar het werven en benoemen van een directeur-bestuurder.