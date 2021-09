KMC-Orbea houdt B&B Hotels-aanwinst Victor Koretzky aan doorlopend contract

Een week geleden maakte B&B Hotels de komst van mountainbiker Victor Koretzky wereldkundig. De deal voor een tweejarig contract leek daarmee in kannen en kruiken. Zijn huidige ploeg KMC-Orbea wil de 27-jarige Franse cross country-renner echter niet zomaar laten gaan en wijst op een doorlopende verbintenis tot eind 2022. Bij B&B Hotels maakt men zich geen zorgen.

KMC-Orbea plaatste maandagmiddag een bericht op social media waarin de ploeg laat weten op de hoogte te zijn van de aankondiging van B&B Hotels, waarin het ProTeam de komst van Victor Koretzky mededeelde. “Victor Koretzky staat onder contract bij de ploeg KMC-Orbea tot aan 31 december 2022. Dit contract bepaalt de beslissingsbevoegdheid van Team KMC-Orbea over het wielerprogramma van Victor Koretzky binnen het institutionele kader van de UCI”, aldus de Franse mountainbike-ploeg, die daarmee twijfels zaait rond de transfer van de renner.

B&B Hotels-ploegmanager Jérôme Pineau lijkt zich echter geen zorgen te maken, bleek toen Le Télégramme hem over de kwestie benaderde. “Hij zal volgend seizoen bij ons zijn. Tussen intelligente personen zullen we een oplossing vinden. Het dossier is in handen van de bevoegde instanties.” Ook deelde het ProTeam via social media mee: “Met respect voor alle betrokken partijen bevestigt PCE, de rechtspersoon van B&B Hotels p/b KTM, de verbintenis van Victor Koretzky met de Men in Glaz (B&B Hotels, red.) vanaf 1 januari 2022, voor twee seizoenen.”

Daarmee bevestigt B&B Hotels weliswaar voor de tweede keer de komst van Koretzky, maar of daarmee alle plooien rond de transfer zijn gladgestreken is nog niet duidelijk – vooralsnog staat het bericht waarin aan het doorlopende contract van de Franse renner wordt herinnerd nog op de social media-accounts van KMC-Orbea.