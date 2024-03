zondag 3 maart 2024 om 11:01

Nicklas Pedersen bezorgt TDT-Unibet zege in Zwolle: “Betaal de ploeg terug voor vertrouwen”

Tour de Tietema-Unibet wist zaterdag haar favorietenrol waar te maken in de Ster van Zwolle. De Nederlandse ploeg was het enige ProTeam aan de start, maakte de koers hard en zag Nicklas Pedersen naar de zege soleren. Die laatste was na afloop uiteraard in de wolken.

Pedersen koos zijn moment op 15 kilometer van de meet en sloeg meteen een serieus gat. De Deen begon met meer dan twintig seconden voorsprong aan de laatste vijf kilometer en gaf het niet meer uit handen. Sterker nog, hij liep alleen maar verder uit en had alle tijd om de overwinning te vieren. En dat in zijn pas tweede koers voor Tour de Tietema-Unibet.

“Ik bewijs dat ik meer ben dan een sprinter. Ik kon direct een mooie kloof slaan en mijn eigen tempo rijden”, vertelde hij na afloop aan CyclingOnline. “Met drie ploeggenoten erachter wist ik dat daar het tempo telkens zou wisselen, terwijl ik ‘steady’ door kon rijden. Met deze overwinning ben ik heel blij.”

🫶 Teamwork makes the dream work! pic.twitter.com/UOsfzDWxCy — Tour de Tietema (@tourdetietema) March 2, 2024

“Ik put hier veel vertrouwen uit voor de komende koersen, maar betaal hier ook de ploeg terug voor het vertrouwen. We zijn een hecht team waar ik me op mijn plek voel. Dan is dit wel een mooie manier om dit team te bedanken”, vat de 30-jarige Pedersen het samen.

Voor Tour de Tietema-Unibet is het alweer de tweede overwinning van 2024. Vorige maand was Hartthijs de Vries namelijk al de beste in de slotetappe van de Tour of Antalya (2.1).