zaterdag 2 maart 2024 om 16:09

Tour de Tietema-Unibet heerst in Ster van Zwolle: solozege Nicklas Pedersen na waaierkoers

Tour de Tietema-Unibet heeft haar favorietenrol waargemaakt in de Ster van Zwolle. De Nederlandse ploeg was het enige ProTeam aan de start en maakte de koers hard. Met een overtal kwam Tour de Tietema-Unibet door de waaiers heen en zag Nicklas Pedersen daarvan profiteren. Hij ontsnapte op 15 kilometer van de finish uit een kopgroep en kwam solo over de meet.

Het parcours van de Ster van Zwolle was licht aangepast, vooral in de finale dan. Zo werden de grote banen én de finish op de Ceintuurbaan gemeden in de finale, en werd in plaats daarvan gekozen voor wat smallere wegen en een slotfase op een industrieterrein buiten het drukke centrum van Zwolle. Belangrijke passages waren er in de slotfase nog over de Kamperzeedijk en de Zalkerdijk.

In de openingsfase waren er meerdere aanvalspogingen, maar die hadden geen succes. De wind speelde wel al een rol, want het peloton brak in meerdere stukken op de open vlaktes van Overijssel. Onder meer Tour de Tietema-Unibet, het enige ProTeam aan de start, schudde meermaals aan de boom. Daardoor zat het team van ploegleider Bas Tietema met vijf man mee in de voorste waaier van ongeveer dertig man.

Na een nieuwe snok van Tour de Tietema-Unibet dunde de kopgroep verder uit. Naast dat viertal hadden ook Metec-Solarwatt, VolkerWessels en Lidl-Trek Future Racing twee man mee in de kopgroep. Die groep ging de ultieme finale in en in die fase wilde het Nederlandse ProTeam haar overtal uitspelen. Nicklas Pedersen koos zijn moment op 15 kilometer van de meet en sloeg meteen een serieus gat.

Hij dwong Lidl-Trek en VolkerWessels in de achtervolging, terwijl de andere TDT-Unibet-renners (Jelle Johannink en Abram Stockman) afstopwerk verrichtten. Het gat schommelde lang rond de 10 en 15 seconden, maar de achtervolging kwam maar niet op gang waardoor de veer brak. Pedersen begon met 23 seconden voorsprong aan de laatste vijf kilometer.

Pedersen, een 30-jarige nieuwkomer bij Tour de Tietema-Unibet en vorig jaar een van de sterkste en snelste renners in het continentale Deense circuit, gaf die voorsprong niet meer uit handen. Sterker nog, hij liep alleen maar verder uit en had alle tijd om de overwinning te vieren. Ruim daarachter sprintte Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck Development) naar de tweede plaats, voor Vlad Van Mechelen (Development Team dsm-firmenich PostNL).