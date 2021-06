Nick Nuyens: “Blij dat de rechter heeft duidelijk gemaakt dat een contract nog altijd iets voorstelt”

“Ik ben vooral opgelucht dat uiteindelijk gerechtigheid is geschied”, reageert Nuyens tegenover Sporza.”Dit is ook belangrijk voor het wielrennen en het respecteren van contracten. Als de rechter niet mijn voordeel geoordeeld zou hebben, dan zou ik dat onrechtvaardig hebben gevonden.”

“Maar de rechter moet je ook nog volgen. Het is duidelijk dat ze de zaak grondig hebben behandeld. Ze hebben hun beslissing ook uitgebreid.”

Aanvankelijk eiste Nuyens bijna anderhalf miljoen euro van Van Aert, maar dat is uiteindelijk een stuk minder geworden. “Geen ontgoocheling, hoor. Want het was mij in eerste instantie niet om dat bedrag te doen, wel om een rechtvaardige beslissing. De hoogte van dat bedrag is vooral een gevolg van het loon van Van Aert. Het is een normaal bedrag voor het verbreken van een contract. Mochten de rollen omgekeerd geweest zijn, was het misschien hetzelfde geweest.”

Cassatie

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, zinspeelde gisteren al op vervolgstappen. “De kans is heel groot dat we naar Cassatie gaan”, zo liet hij weten. “Dit voelt onrechtvaardig aan. Van Aert kennende gaan we het hier bij laten.”

Nuyens weet nog niet of het zo’n vaart zal lopen. “Cassatie is inderdaad een optie, maar ik heb me ook laten informeren dat ze eerst nog moeten beslissen of dat ook effectief wordt toegestaan”, eindigt hij.