Nicholas Dlamini zet carrière voort bij Team Qhubeka

Nicholas Dlamini zal in 2022 voor Team Qhubeka uitkomen. De Zuid-Afrikaan, die de afgelopen vier jaar al voor Qhubeka-NextHash en diens voorgangers reed, doet na het opdoeken van de WorldTour-formatie een stapje terug naar het opleidingsteam. Voor deze Continentale ploeg was hij in 2016 en 2017 ook al actief.

“Ik ben erg blij om bij Qhubeka te blijven”, laat de 26-jarige renner weten op de site van de in Italië gevestigde ploeg. “Het team betekent heel veel voor me en is onderdeel van mijn DNA. Het Qhubeka liefdadigheidsproject steunen in de wedstrijden is niet alleen uniek in het wielrennen, maar in sport in het algemeen.”

“Het team heeft me persoonlijke kansen gegeven, waaronder de mogelijkheid om mijn kinderdroom in vervulling te laten gaan door de Tour de France te rijden”, zegt Dlamini. Ook geeft hij aan dat bij de opleidingsploeg zijn ervaring in zal zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van zijn jonge selectiegenoten. “Dit jaar zal ik een mentorrol vervullen voor de belofterenners in de ploeg. Met mijn ervaring kan ik de jonge renners laten zien hoe het werkt. Dat zal me een erg voldaan gevoel geven.”

Zelf hoopt Dlamini ooit nog terug te keren in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar ging hij van start in de Tour, maar haalde hij in de rit naar Tignes de tijdslimiet niet, waarna hij uit koers werd genomen. “Wat de Tour betreft, zijn er nog onafgemaakte zaken. Ik zou daar graag terugkeren om af te maken waar ik aan begonnen was”, klinkt het.