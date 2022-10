Mark Donovan doet na Team DSM een stapje terug

Mark Donovan zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Team DSM. Dat bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. De 23-jarige Brit komt sinds 2020 uit voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Volgens Velonews trekt Donovan naar de formatie van Doug Ryder.

Donovan stapte goed drie jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs. In zijn junioren- en beloftenperiode ontpopte hij zich tot een uitstekende klimmer. Zo werd hij in 2018 als belofte vierde in de Giro d’Italia U23, zevende in de Tour Alsace, elfde in de Tour de l’Avenir en won hij een zware bergetappe in de Giro Valle d’Aosta.

Donovan mocht in 2020 – in zijn eerste profjaar voor Team DSM – meteen opdraven in de Vuelta a España, maar wist in de daaropvolgende jaren niet écht door te breken. De jonge Brit kreeg vorig jaar wel af te rekenen met persoonlijk leed: zijn moeder overleed een maand voor de start van de Tour de France.

Dit jaar werd Donovan – in de schaduw van de toppers – zestiende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en negentiende in de Baloise Belgium Tour. In de Arctic Race of Norway (21ste) en Tour de La Provence (22ste) finishte hij net buiten de top-20.

Het gerucht gaat al langer dat Doug Ryder, voormalig algemeen directeur van Dimension Data en NextHash, achter de schermen druk bezig is met een nieuwe upgrade voor zijn ploeg Qhubeka. De formatie zou van continentalploeg weer een ProTeam worden. Ryder zou met Donovan, Gianluca Brambilla (35), Matteo Moschetti (26) en Damien Howson (30) al vier WorldTour-renners hebben aangetrokken. Ook over de staf van de nieuwe ploeg, die naar verluidt voor vijf jaar gesponsord wordt door een Zwitserse multinational, gaan de nodige verhalen. Serge Pauwels, Gabriel Missaglia en Alex Sans Vega, momenteel sportief directeur bij Human Powered Health, zouden ploegleider worden bij het team. Vincenzo Nibali gaat dan weer een rol als adviseur vervullen, als we Tuttobiciweb mogen geloven. De Haai van Messina, die inmiddels een punt heeft gezet achter zijn wielercarrière, is ambassadeur van het Italiaanse sportmerk Q36.5, dat ook als sponsor zou aantreden. Het team, dat op fietsen van Scott lijkt te gaan rijden, kan zich tot uiterlijk 17 oktober inschrijven bij de UCI. Een week eerder moet een bankgarantie afgegeven zijn.