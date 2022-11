Dit moet je weten over Q36.5 Pro Cycling, de nieuwe ploeg van Ryder, Nibali en Vierhouten

Er komen in 2023 mogelijk vier nieuwe profploegen bij: Bolton Equities Black Spoke uit Nieuw-Zeeland, Corratec uit Italië, het Zwitserse Tudor van Fabian Cancellara én de nieuwe Q36.5 Pro Cycling-ploeg van Doug Ryder. Hij was jarenlang teammanager van de Qhubeka-ploeg. Hoe ziet zijn nieuwe project eruit? WielerFlits probeert dat in zes vragen op een rij te zetten.

Wat is de geldschieter van Q36.5?

De ploeg gaat in 2023 debuteren onder de naam Q36.5 Pro Cycling. Naamgever van de ploeg is Q36.5, een Italiaans fietskledingmerk uit Bolzano. Q36.5 werd in 2013 opgericht en komt voort uit het Latijnse woord quaerere (onderzoek) en 36,5°C, de kerntemperatuur van een gezond lichaam. In de wandelgangen circuleren echter twee grote geldschieters: enerzijds zou het gaan om een grote Zwitserse multinational, anderzijds een vermogende Zuid-Afrikaanse privé-investeerder. In beide gevallen is er nog geen naam gevallen.

Wat wel duidelijk is, is dat er door de geldschieter een contract is getekend voor tenminste vijf jaar. Daarin is opgenomen dat het aanzienlijke budget ieder jaar significant stijgt. Bedragen zijn op dit moment bij ons echter niet bekend. Het is afwachten op de presentatie.

Hoe ziet de staf eruit?

Aan het roer van Q36.5 Pro Cycling staat Doug Ryder. De Zuid-Afrikaan was jarenlang de aanjager van de Qhubeka-ploeg. Performance manager zal Alex Sans Vega zijn. De Spanjaard is al twintig jaar werkzaam binnen de sport. Hij begon als soigneur bij CSC, waarna hij bij Cervélo Test Team als ploegleider aan de slag ging. Vervolgens werd hij performance manager bij het toen nieuwe NetApp-Endura, de voorloper van het huidige BORA-hansgrohe. Zijn laatste twee werkgevers heten Human Powered Health en… Qhubeka Assos.

Voor Ryder is Sans Vega dus een oude bekende, die ook goed weet hoe hij een nieuw profteam moet inrichten. Overigens is de Spanjaard niet de enige andere oud-werknemer van Ryder. Als ploegleiders zijn Serge Pauwels en Aart Vierhouten aangesteld. De 38-jarige Belg sloot in 2020 zijn carrière af bij CCC, waarna hij bondscoach van de Belgische beloften werd. Tussen 2015 en 2018 reed Pauwels vier jaar bij MTN-Qhubeka en Dimension Data. Vierhouten was in 2021 nog ploegleider bij Ryders vorige ploeg, Qhubeka NextHash.

Last but not least: ook Vincenzo Nibali zal bij deze ploeg zijn eerste stapjes zetten na zijn eigen actieve carrière. De bijna 38-jarige Italiaan besloot eerder dit jaar zijn contract bij Astana Qazaqstan niet uit te dienen en na 2022 een punt achter zijn loopbaan te zetten. Nibali is verbonden aan het merk Q36.5 en gaat als adviseur van de ploeg aan de slag.

Keren de Zuid-Afrikaanse roots terug?

Vooralsnog lijkt dat er niet op. Het team van Doug Ryder had altijd een uitzonderlijke propositie, omdat de stichting Qhubeka – dat zich ten doel stelt om zo veel mogelijk Afrikanen aan een fiets te helpen – in de naam van de ploeg moest staan. Zijn ploeg kwam aanvankelijk uit op het toenmalige ProContinental-niveau (nu ProTeam). Sinds 2016 kwam het team uit op het WorldTour-niveau. Sponsoren MTN, Dimension Data (later NTT), Assos en NextHash verbonden hun naam eerder aan de ploegen van Ryder. Nu zal Qhubeka niet terugkeren.

Voor de duidelijkheid: Q36.5 Pro Cycling is een nieuwe ploeg. Afgelopen jaren – óók in 2022 – kwam Team Qhubeka uit op Continental-niveau, maar dat was altijd de opleidingsploeg van het hoofdteam van Ryder. Die functie zal die formatie opnieuw vertolken. In tegenstelling tot het WorldTeam (dat altijd reed op een Zuid-Afrikaanse licentie), was Team Qhubeka altijd ingeschreven in Italië. Dat blijft ook in 2023 het geval. Het nieuwe hoofdteam Q36.5 Pro Cycling doet dat waarschijnlijk ook, al doet ook een Zwitserse licentie de ronde.

Op welke fiets gaat de ploeg rijden?

Ook dat is nog niet helemaal duidelijk, maar het heeft er alle schijn van dat Doug Ryder zijn ploeg opnieuw op fietsen van Zwitserse makelij laat rijden. De laatste jaren reden Qhubeka NextHash en voorgangers op BMC-fietsen. Naar verluidt rijdt Q36.5 vanaf 2023 op Scott-fietsen. Dit merk is al jaren actief in de WorldTour. Tot 2021 was dat bij het huidige BikeExchange-Jayco, de laatste twee jaren is dat bij het Nederlandse Team DSM.

Wat is het lange termijn doel?

De komende drie jaar willen Doug Ryder en zijn sponsoren als ProTeam op sportieve gronden een WorldTour-licentie bemachtigen voor de volgende cyclus van drie jaar. Dat wil zeggen dat ze tot en met 2025 uitkomen op het tweede mondiale wielerniveau, om dan in 2026 door te stoten naar het hoogste niveau. Daarmee zou Doug Ryder binnen vier jaar terug keren in de WorldTour, tien jaar na zijn eerste toetreding met MTN-Qhubeka in 2016.

Welke renners staan er al onder contract?

Q36.5 Pro Cycling gaat met 23 renners aan het nieuwe wielerseizoen beginnen. Alle contracten zijn intussen getekend en begin november zal de nieuwe ploeg alle namen bekendmaken. Er zijn intussen een aantal namen uitgelekt en daarnaast beschikt WielerFlits over de nodige eigen informatie, waardoor intussen achttien namen bij onze redactie bekend zijn. De laatste vijf namen ontbreken nog, maar die zullen binnenkort naar buiten komen via de persberichten van het nieuwe team. Hieronder de bij ons bekende namen:

Matteo Badilatti (Groupama-FDJ)

Jack Bauer (BikeExchange-Jayco)

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

Filippo Conca (Lotto Soudal)

Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini Colosio)

Marcel Camprubí (EOLO-Kometa U23)

Fabio Christen (EF Education-NIPPO Development Team)

Filippo Colombo (Tudor)

Corey Davis (Maloja Pushbikers)

Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

Mark Donovan (Team DSM)

Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech)

Damien Howson (BikeExchange-Jayco)

Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ)

Matteo Moschetti (Trek-Segafredo)

Nicolò Parisini (Team Qhubeka U23)

Joey Rosskopf (Human Powered Health)

Nickolas Zukowsky (Human Powered Health)

Onder deze zeventien namen zitten een aantal opvallende renners. Zo kennen we Filippo Colombo vooral uit het mountainbiken en is belofte Marcel Camprubí een voormalig triatleet. De 30-jarige Corey Davis is de vreemde eend in de bijt. Hij is de vriend van Caroline Baur, renster bij Israel-Premier Tech-Roland. Davis en Baur hebben hun eigen bedrijf CaBa Design, dat (fiets)tassen maakt. Baur is bovendien werkzaam in de onderzoeksfabriek van Q36.5. Toeval of niet: het Italiaanse merk is ook kledingsponsor van haar Zwitserse ploeg.

De meeste bekende namen zijn die van het Britse rondetalent Mark Donovan, de Italiaanse sprinter Matteo Moschetti, puncheur Gianluca Brambilla, tijdrijder Tobias Ludvigsson, klimmer Carl Frederik Hagen en allrounders Jack Bauer en Damien Howson. De 20-jarige Zwitser Fabio Christen geldt dan weer als een groeibriljantje. Ook de Belg Tom Devriendt zal voor Q36.5 Pro Cycling uitkomen. Hij werd dit jaar vierde in de Parijs-Roubaix.

Mark Donovan - foto: Cor Vos Matteo Moschetti - foto: Cor Vos Zwitsers kampioene Caroline Baur, wiens vriend Corey Davis de ploeg komt versterken - foto: Cor Vos