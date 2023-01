Negenjarige wielerfan stuurt ontroerende brief naar Mathieu van der Poel

Dat Mathieu van der Poel zeer populair is onder wielerfans, mag geen verbazing wekken. Ook in Zwitserland kan MVDP rekenen op de nodige support. Een negenjarige wielerfan stuurde zelfs een persoonlijk bericht naar de Nederlandse wielrenner.

Een negenjarige fan uit Zwitserland stuurde een persoonlijke brief naar Van der Poel, wat door zijn vriendin Roxanne Bertels op Instagram werd geplaatst. ‘Dit is toch té schattig’, vermeldde ze als bijschrift bij het briefje van de negenjarige jongen, die in zijn brief aangeeft groot fan te zijn van de viervoudige wereldkampioen veldrijden en tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Mathieu van der Poel zal dinsdag weer te zien zijn in het veld. In de X2O-cross van Herentals zal hij opnieuw de degens kruisen met zijn grote sportieve rivaal Wout van Aert. Aankomende donderdag zal hij tevens deelnemen aan de X2O-veldrit van Koksijde.