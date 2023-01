Voorbeschouwing: X2O Trofee Herentals 2023 – Wie klopt Wout van Aert in zijn thuiscross?

Het jaar is drie dagen oud en dus is het de hoogste tijd voor een nieuw duel tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, nietwaar? De X2O Badkamers Trofee in Herentals heeft die eer. Vier dagen na hun sprint-à-trois in Loenhout nemen ze het weer tegen elkaar op, op een enigszins aangepast traject in Herentals. Wie worden de opvolgers van Van Aert en Lucinda Brand? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De X2O Trofee-manche in Herentals is toe aan zijn derde editie. In 2021 nam de nieuweling in het regelmatigheidscriterium voor een jaartje de plek in van de Azencross. In Loenhout pasten ze vanwege de coronapandemie. Dat uitgerekend Herentals die plek innam, was geen toeval. Erwin Vervecken, al 20 jaar inwoner van Herentals, aast immers al langer op een cross in eigen stad.

“Toen ik in 2010 op het toenmalige BLOSO-domein (nu Sport Vlaanderen Herentals, red.) afscheid nam als actief renner, was het mijn persoonlijke ambitie hier ooit een cross te organiseren met Golazo, mijn werkgever. Ik merkte toen al dat hier een uitdagend parcours kon worden uitgetekend”, vertelt de drievoudige wereldkampioen.

Dat intussen zowel Wout van Aert, Sanne Cant, Corné van Kessel als Sean De Bie in Herentals woonachtig waren, zag Vervecken als een extra motivatie.

Dat het zo lang heeft geduurd, heeft er vooral mee te maken dat de veldritkalender jarenlang overvol zat. En op het domein werd aanvankelijk niet al te enthousiast gereageerd op het voorstel. Pas toen zowel Van Aert als Cant in Luxemburg samen wereldkampioen werden en als inwoners van Herentals gehuldigd werden, kwam er concrete interesse. Na het afhaken van Loenhout raakte alles in een stroomversnelling.

Loenhout is al twee jaar terug, maar Herentals is toch op de kalender gebleven. Daarmee sprong het in het gat dat vorig seizoen vrij kwam door het verdwijnen van Ronse, Neerpelt en Eeklo. Nieuwe organisaties in België kunnen in principe niet meer, net om de kalender niet extra te belasten. Maar zo kan het dus wel. Een nieuwigheid voor de organisatie in 2023: voor het eerst mag de cross publiek ontvangen in Herentals.

Laatste winnaars in Herentals

Mannen

2021-2022: Wout van Aert

2020-2021: Wout van Aert

Vrouwen

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

Vorig jaar



X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 5 in Herentals

1. Wout van Aert

2. Tom Pidcock op 1m06s

3. Toon Aerts op 1m07s

4. Michael Vanthourenhout op 2m03s

5. Lars van der Haar op 2m13s

Wedstrijdverslag



X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 5 in Herentals

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema op 49s

3. Annemarie Worst op 59s

4. Sanne Cant op 1m16s

5. Maghalie Rochette op 2m09s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de X2O Badkamers Trofee in Herentals is flink op de schop gegaan en dat heeft vooral een logistieke reden. Na twee edities zonder publiek zijn er nu in 2023 voor het eerst toeschouwers welkom. Met het traject van vorig seizoen zou dat heel krap worden in de zone rond de finish en daarom is Erwin Vervecken aan het werk gezet.

“Dit is mijn thuiscross. Ik woon op 500 meter van het parcours, dus ik wist dat er heel veel mogelijkheden en opties waren”, vertelt hij WielerFlits. “De belangrijkste wijziging is dat de start is omgekeerd. De eerste keren werd de cross verreden in covid-tijden en nu mogen we met publiek. Maar de situatie in de eerste rechte lijn was wat krap. De inkom zat samen met de eerste bocht en met wat tentjes. Dat was wel erg op elkaar.”

Door de start en finish om te draaien (de renners starten nu in westelijke richting) is er meer ruimte gecreëerd. “Het podium en de omkleedhokjes voor de renners staan nu op een betere locatie. Dus het was vooral om logistieke redenen en niet om sportieve redenen”, aldus drievoudig wereldkampioen Vervecken.

Bekijk hier het parcours van Herentals Crosst 2023 (nieuw)

Het parcours heeft nog altijd een noordelijke lus en een zuidelijke lus. Vorig jaar waren die behoorlijk gescheiden van elkaar, maar nu lopen die redelijk door elkaar heen. Na ongeveer 600 meter moeten de renners over een brug. De afgelopen jaren was die niet nodig. Na de brug gaat het parcours richting het sporthotel en daar rijden de renners rond omheen; vorig jaar werd daar nog voorlangs gereden.

Na het sporthotel gaat het richting de atletiekbaan en de befaamde skiberg. Deze dateert uit de jaren ’70, was indertijd een trekpleister om jongeren op matten te leren skiën en is gebouwd in een bosrijke omgeving van de Kempische heuvelrug. Dat deel van het parcours, ten noorden van start-finish is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat de crossers eerst omhoog moeten lopen, dan moeten afdalen en vervolgens de klim per fiets weer omhoog moeten.

Daarna voert het parcours de renners weer naar het sporthotel, waar linksaf wordt geslagen. “Daar ligt de materiaalpost, die is vanwege de komst van een VIP-tent ook verlegd. Er zijn in dit gebied wel drie locaties voor die post mogelijk”, zegt Vervecken. Na de post gaat het onder de brug door, waarna een technische passage door het bos wacht. “Die lag de vorige jaren aan het begin van de ronde, maar nu aan het einde. Dat kan nog spanning opleveren als er meerdere renners bij elkaar zitten dan.”

Bekijk hier het oude parcours van Herentals Crosst 2022 (oud)

Programma en info

Programma dinsdag 3 januari 2023

09.50 uur: Junioren vrouwen

11.00 uur: Junioren mannen

12.15 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Sport Vlaanderen-domein, Herentals

Publieksinformatie

Voor het eerst in drie jaar is er publiek welkom bij Herentals Crosst. In de voorverkoop (klik hier) zijn tickets te koop voor 12 euro per stuk. Op de wedstrijddag 3 januari zijn op locatie ook tickets verkrijgbaar, maar dan voor 15 euro per stuk. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen geen inkom.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst

Tussenstand X2O Badkamers Trofee bij de mannen (na Baal)

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar op 1m27s

3. Michael Vanthourenhout op 1m48s

4. Jens Adams op 4m55s

5. Tom Pidcock op 6m38s

6. Pim Ronhaar op 7m57s

7. Lander Loockx op 9m10s

8. Joris Nieuwenhuis op 9m27s

9. Niels Vandeputte op 9m48s

10. Thibau Nys op 10m16s

Tussenstand X2O Badkamers Trofee bij de vrouwen (na Baal)

1. Denise Betsema

2. Fem van Empel op 31s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 3m19s

4. Lucinda Brand op 3m35s

5. Aniek van Alphen op 4m32s

6. Marianne Vos op 5m51s

7. Marion Norbert Riberolle op 5m58s

8. Clara Honsinger op 6m41s

9. Sanne Cant op 7m08s

10. Shirin van Anrooij op 7m10s

Favorieten mannen

In Baal was alleen Tom Pidcock van de partij, maar in Herentals krijgen de fans opnieuw een confrontatie tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel én de wereldkampioen voorgeschoteld. Voor het eerst treffen ze elkaar in 2023 en dat zal niet voor de laatste keer zijn dit jaar. En als ze voortborduren op de laatste races uit 2022, dan mogen we heel wat verwachten.

Wout van Aert is bezig aan een indrukkende winning streak. Hij schreef achtereenvolgens de Superprestige Heusden-Zolder, de Superprestige Diegem én de Exact Cross Loenhout op zijn naam. In al die crossen troefde hij Van der Poel en Pidcock af. Groot waren de onderlinge verschillen niet, want voor hetzelfde geld ging de zege naar de Nederlander of de Brit.

De X2O Badkamers Trofee in Herentals is toe aan haar derde editie en de eerste twee keer was Van Aert al de sterkste. Bovendien is de kopman van Jumbo-Visma ’thuis’ in Herentals. In 1994 werd hij er geboren, in de stad van Rik Van Looy en Erwin Vervecken. Dat, én zijn reeks met recente overwinningen, zorgt ervoor dat hij natuurlijk de topfavoriet is.

Maar laten we Van der Poel, die volgens vader Adrie niet in topvorm is, en Pidcock zeker niet kansloos maken. Al is het de vraag hoe Pidcock hersteld is van zijn crash en derde plek in Baal, waar hij een bijna zekere zege verspeelde. Na afloop was hij wat duizelig. Dat gevoel zal wellicht al zijn weggezakt, maar hij had ook wat lichamelijke schade na de crash. Is hij topfit om mee te doen om de zege?

Overigens is dit voor de Britse wereldkampioen zijn laatste cross voor hij op trainingskamp vertrekt. In Benidorm doet hij weer mee, maar aan het WK in Hoogerheide zal hij al zeker niet meedoen, werd op 1 januari bekend.

Als ze geen grote fouten maken, dan lijkt de strijd om de dagzege vergeven aan een van de Grote Drie. De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat zij boven de concurrentie uitsteken. Eli Iserbyt kon het drietal in Diegem nog het langst volgen, won afgelopen zondag in Baal en staat mede daardoor nog aan de leiding van het X2O Trofee-klassement, op anderhalve minuut gevolgd door Lars van der Haar. Zij zullen hopen op een eventuele podiumplek.

Verrassend: Europees kampioen Michael Vanthourenhout ontbreekt en zal zijn derde plek in het klassement waarschijnlijk afstaan aan nummer vier Jens Adams. Die werd in Baal nog knap vijfde en zal zeker een gooi willen doen naar een ereplaats om zo zijn positie in het klassement te verbeteren. Wel kijkt hij tegen een achterstand van bijna vijf minuten aan in het X2O-klassement.

De volledige deelnemerslijst bij de mannen is nog niet volledig. Het favorietendeel zal later worden aangevuld.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

* Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Jens Adams

Deelnemerslijst mannen (nog niet bekend)

Favorieten vrouwen

De laatste maanden van 2022 werd het veldrijden bij de vrouwen gedomineerd door youngsters Fem van Empel en Puck Pieterse. Zij focussen zich vooral op de wereldbekers en kiezen voor de rest hun veldritten uit. Andere klassementen hebben geen focus. Van Empel, die zondag in Baal direct won in haar Jumbo-Visma-truitje, laat Herentals bijvoorbeeld schieten. Ook Shirin van Anrooij ontbreekt.

Puck Pieterse is er wel bij en direct ook de grote favoriete voor de cross in Herentals. Als ze haar niveau haalt van voor de jaarwisseling, lijkt er geen maat op de jongeling van Alpecin-Deceuninck te staan. Van moeheid zal geen sprake zijn bij de Amersfoortse, die in de drukke kerstperiode alleen nog maar croste in Gavere (derde) en Diegem (winst).

Namens Baloise-Trek Lions staat Lucinda Brand aan het vertrek. Door een handblessure en ziekte eerder deze winter is ze al uitgeschakeld in alle klassementen. Het NK en het WK, daar focust ze zich op. De afgelopen weken komt Brand steeds meer in vorm, getuige haar tweede plek in Baal, waar ze de best of the rest was achter Van Empel. Ook in Mol, Gavere en Heusden-Zolder stond ze op het podium.

Ceylin del Carmen Alvarado was in de Nieuwjaarscross van Baal nog derde. Ze maakte her en der wat foutjes, maar kon desondanks naar het podium rijden. De renster van Alpecin-Deceuninck staat nu derde in de X2O Trofee, wel op ruim drie minuten van leidster Denise Betsema. De Texelse heeft niet haar beste vormpeil en erkende moeite te hebben met deze drukke periode. In Baal werd ze vierde, waardoor ze nog altijd leidt in het X2O-klassement.

De eerste achtervolger van Betsema in die ranking is Fem van Empel, maar die zal (de maximale) vijf minuten verliezen en wegzakken. Daarachter is Alvarado derde op 3.19 minuut, op de voet gevolgd door Brand op 3.35 minuut. Aniek van Alphen en Marion Norbert-Riberolle volgen daarna op respectievelijk 4.32 en 5.58 minuut. Wereldkampioene Marianne Vos ontbreekt en zal wegvallen uit de top van het klassement.

De volledige deelnemerslijst bij de vrouwen is nog niet volledig. Het favorietendeel en de sterverdeling zal later worden aangevuld.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Denise Betsema, Aniek van Alphen, Marion Norbert-Riberolle

Deelnemerslijst vrouwen (nog niet bekend)

Weer en TV

Dinsdag 3 januari lijkt de beste weerdag van de week te worden. In aanloop naar de cross in Herentals regent het wel elke dag, wat flink wat invloed zal hebben op de zwaarte van het parcours. Op de dag zelf lijkt het droog te blijven. Volgens Meteovista is het flink bewolkt, maar is de kans op neerslag 55%. De temperatuur tikt de 8 graden Celsius aan.

Als onderdeel van de X2O Badkamers Trofee is de manche van Herentals dinsdag live te zien op Sporza en op de Eurosport, en op de online kanalen van beide tv-zenders. De uitzendingen zullen rond 13.30 uur beginnen met de vrouwen.