Nederlandse selectie voor Wereldbeker Overijse bekend

De KNWU heeft de selectie voor de Wereldbeker Overijse van aankomende zondag bekendgemaakt. Bij de vrouwen zijn bijna alle Nederlandse toppers van de partij, bij de mannen is het ook nu weer uitkijken naar met name Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis.

Bij de vrouwen ontbreekt alleen Annemarie Worst. De veldrijdster, die bij een val op het EK haar knie bezeerde en daar last van bleef houden, is nog altijd uit de roulatie met een knie-ontsteking. Wereldbekerleidster Fem van Empel, Shirin van Anrooij (winnares van de laatste wereldbekercross in de Beekse Bergen), Puck Pieterse, wereldkampioene Marianne Vos, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en de inmiddels weer koersende Lucinda Brand zijn wel van de partij.

Bondscoach Gerben de Knegt zag zondag in de GP Beekse Bergen veel goede dingen. ”Het is mooi om bijvoorbeeld Joris Nieuwenhuis weer zo sterk te zien presteren. Nadat hij wereldkampioen bij de beloften was, heeft hij het accent meer op de weg gelegd, maar hij is duidelijk weer helemaal thuis in het veldrijden en presteert ook sterk”, is De Knegt lovend over de nummer van vier de wereldbekercross in de Beekse Bergen.

In eigen land mag De Knegt met grotere selecties rijden, maar ook in Overijse krijgen twee jonge crossers een kans in de persoon van Lucas Janssen en Larissa Hartog. ”Waar mogelijk probeer ik ambitieuze, jonge sporters toch te laten ruiken aan het grote werk. Zodat ze weten welk niveau er nodig is om daar wekelijks in mee te draaien. Met name onze vrouwentop is heel breed momenteel. Marianne Vos rijdt in Overijse voorlopig haar laatste wereldbeker en neemt een korte pauze.”

De Wereldbeker in Overijse bestaat uitsluitend uit crossen voor de elite-mannen en de elite-vrouwen. Omdat er geen wedstrijden voor de overige categorieën zijn, zijn enkele beloften toegevoegd aan de eliteselecties. Het team van de elite-mannen bestaat uit tien coureurs, de elite-vrouwen uit dertien rensters.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Overijse – elitevrouwen (zondag 20 november)

Aniek van Alphen

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Leonie Bentveld

Denise Betsema

Lucinda Brand

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Larissa Hartog

Inge van der Heijden

Maud Kaptheijns

Puck Pieterse

Marianne Vos

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Overijse – elitemannen (zondag 20 november)

Stan Godrie

Lars van der Haar

David Haverdings

Mees Hendrikx

Lucas Janssen

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Luke Verburg