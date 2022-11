Annemarie Worst voorlopig uit de roulatie vanwege knieontsteking

Slecht nieuws voor Annemarie Worst. De Nederlandse veldrijdster, die bij een val op het EK haar knie bezeerde en daar last van bleef houden, kent de oorzaak van haar klachten: ze kampt met een ontsteking op de pijnlijke plek. Daardoor kan ze voor onbepaalde tijd niet trainen en koersen.

“Dit is niet wat ik met jullie hoopte te delen”, schrijft Worst op Instagram. “Deze foto is genomen voordat ik naar de dokter ging, toen ik nog kon lachen. Maar het nieuws is niet waarop ik gehoopt had. Mijn knie voelde niet beter na mijn val in Namen, dus liet ik een scan maken. En het resultaat was dat ik een ontsteking in mijn knie heb. Nu moet ik mijn knie rust geven en ik weet nog niet wanneer ik weer kan trainen en koersen. Dus jullie zullen me niet aan de start zien, maar ik hoop dat ik snel terugkeer!”

Aankomend weekend staan de Superprestige Niel en Wereldbeker Beekse Bergen op het programma. Worst zal in ieder geval deze twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.