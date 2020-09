Nederlandse ritten in BinckBank Tour in extremis geschrapt dinsdag 29 september 2020 om 22:27

De tijdrit van morgen in Vlissingen tijdens de Binck Bank Tour gaat niet door. Ook de start van de donderdagrit (Philippine) en de etappe van vrijdag met aankomst in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen zijn geschrapt. dat bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. Reden daarvoor zijn de verscherpte corona-maatregelen in Nederland.

“Het besluit is genomen naar aanleiding van de aangepaste Nederlandse maatregelen vanwege het coronavirus die op maandag 28 september zijn aangekondigd”, klinkt het in de officiële mededeling.

“Deze maatregelen zijn bekrachtigd in de nieuwe noodverordeningen van zowel Veiligheidsregio Zuid-Limburg als Veiligheidsregio Zeeland. Op basis van deze noodverordeningen hebben de burgemeesters besloten dat het evenement niet door kan gaan. Het is niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen.”

“In de noodverordening staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden en/of trainingen. Daarnaast zijn er nog andere regels waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn als groep en de sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.”

‘Vervelend om het zo laat op de avond nog te horen’

“Het heeft te maken met de situatie die zich in Nederland aan het voltrekken is”, voegt Gert Van Goolen namens organisator Golazo daar aan toe op NPO Radio 1. “De volksgezondheid gaat voor ons ook voor en we hadden al heel veel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld geen publiek aan start en aankomst, dat was vandaag in Blankenberge en Ardooie goed verlopen. We hebben ook nog extra steun aangeboden om het meer te verzekeren, maar dat heeft niet gewerkt.”

“Dan is het voor ons bijzonder vervelend om zo laat op de avond, wanneer eigenlijk iedereen klaar is en als de renners al bijna in bed liggen voor de dag van morgen, te moeten vernemen dat we morgen met lege handen te staan”, aldus Van Goolen.

Geen oplossing voor tijdrit van morgen

“Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan,” zegt Bas van den Tillaar, burgemeester van de gemeente Vlissingen.

“Helaas hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen, hoe graag we ook dit sportevenement doorgang hadden gegeven,” aldus burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen.

Burgemeester Jan Lonink gemeente Terneuzen vult aan: “Het is helaas niet mogelijk om deze wielerwedstrijd nu door te laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen.”

Zoektocht naar alternatieven, mogelijk op circuit Zolder

Ondertussen is ons bevestigd dat er voor morgen géén oplossing meer gevonden wordt en er dus een noodzakelijke rustdag op de agenda staat. Voor de andere etappes wordt wel nog naar alternatieven gezocht. Zo zou nagedacht worden over een tijdrit op het circuit van Zolder op vrijdag, terwijl ook voor donderdag nog een nieuwe startplaats gevonden moet worden.

Woensdag uitsluitsel over Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race verwacht overigens woensdagochtend uitsluitsel te krijgen of Nederlands enige WorldTour-klassieker wel kan doorgaan op zaterdag 10 oktober. Ook daar heerste grote onzekerheid.

Dit bericht wordt voorzien van updates in het gehele bericht