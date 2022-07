Nederlandse en Sloveense vlag achter Tourzege Jonas Vingegaard

Opinie

In 1980 werd koningin Beatrix gekroond, John Lennon vermoord, Teletekst ingevoerd, Pipo de Clown en Mamma Loe verdwenen van de buis en Joop Zoetemelk won met de T.I. Raleigh-formatie van Peter Post de Tour de France. Voor het eerst slaagde een Nederlandse wielerploeg er in om de belangrijkste wielerwedstrijd te winnen.

Het heeft liefst 42 jaar geduurd sinds T.I. Raleigh dat er opnieuw een Nederlandse wielerploeg in slaagt om de Ronde van Frankrijk te winnen. Meer dan vier decennia hebben we moeten wachten voordat de gele trui weer onder Nederlandse regie de Champs Elysées opdraait.

Toch was het anders op de 20ste juli 1980, een unieke dag in de vaderlandse sportgeschiedenis. Na Jan Janssen was Joop Zoetemelk de tweede landgenoot die het geel naar Parijs bracht. Van de tien renners van T.I. Raleigh die dat jaar in Frankfurt van start waren gegaan voor de ploeg van Peter Post, hadden er negen een Nederlands paspoort. En van de elf ritten die de Post-brigade won, waren er ook elf oranje gekleurd.

Tijdperken mag je niet met elkaar vergelijken. De wielersport is tegenover vier decennia geleden veel internationaler geworden. Nederland heeft al lang niet meer de dominante rol in de wielersport die het eind jaren zeventig, begin jaren tachtig had. Sterker, tegenwoordig drukt geen enkel land meer zo’n stempel op het wielrennen zoals Oranje dat destijds deed.

Ondanks de indrukwekkende dominantie van Jumbo-Visma in de afgelopen drie weken, leeft het oranjegevoel tijdens deze Tour de France nauwelijks. De Nederlandse emoties die ‘Joop’ met zijn T.I. Raleigh ploeg in de Franse lichtstad bracht, zullen er ditmaal in Parijs nauwelijks heersen.

Nationaliteit

Van het achttal dat in Kopenhagen namens de Nederlandse supermarktketen van start ging, had alleen Steven Kruijswijk de Nederlandse nationaliteit. En de tot dusver zes ritzeges werden behaald door België (Wout van Aert, driemaal), Denemarken (Jonas Vingegaard, tweemaal) en Frankrijk (Christophe Laporte, eenmaal).

Wielrennen is in de praktijk zeker een teamsport, maar de supporters komen voor een renner en niet voor een ploeg. Waar een belangrijk doelpunt van Antony Matheus dos Santos door de Ajax-fans massaal wordt bejubeld, blijken bij een wielerploeg de nationaliteiten van de individuele renners doorslaggevend voor het fangedrag te zijn.

De vergelijking met 1980 moeten we echter loslaten. De Nederlandse inbreng in dit Deense Tour-succes is ongekend groot en verdient alle credits. Onder een vrijwel complete Nederlandse begeleiding heeft Vingegaard zich van een onbekend talent van Team ColoQuick in vier jaar kunnen ontwikkelen tot een onaantastbare Tourwinnaar. Niet alleen zijn Tourzege verdient een groot compliment, misschien nog meer de weg die de begeleiding van Team Jumbo-Visma in vier jaar tijd met hem heeft afgelegd naar deze heilige, gele graal.

De opmars van Jumbo-Visma koppelen we vaak aan de ontwikkeling van Primoz Roglic. Vanaf 2016 weerspiegelen de stappen die de Sloveense renner heeft gezet zich in de vooruitgang die de ploeg heeft geboekt. Stap voor stap is Jumbo-Visma steeds verder gaan professionaliseren en kregen ze de bevestiging dat ze op de goede weg waren door de steeds betere prestaties van Roglic, maar ook van sprinter Dylan Groenewegen.

Het kwartet Richard Plugge (algemeen manager), Merijn Zeeman (hoofdcoach), Mathieu Heijboer (training en innovatie) en Grischa Niermann (eerste ploegleider) kon met de steun van de sponsors en een heel sterke Raad van Commissarissen ieder jaar stappen zetten. Steeds werd de professionele lat hoger gelegd, op alle gebieden de beste specialisten aan het team verbonden en de perfecte coureurs voor de nog ontbrekende schakels in het team gevonden.

Budget

De groei van het budget van zo’n 11 miljoen euro in 2015 naar bijna 25 miljoen euro in 2020 en naar zo’n 35 miljoen euro voor de complete schaats- en wielertak in 2022 was een teken dat de sponsors geloofden in de weg die wielerploeg had uitgestippeld, maar gaf hen ook de nodige financiële ruimte om door te groeien.

Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma de afgelopen jaren het geloof in deze Tour de France-zege gegeven. Natuurlijk was het een grote deceptie hoe hij in 2020 de Ronde van Frankrijk in de afsluitende tijdrit verloor door in extremis op La Planche des Belles Filles de gele trui alsnog af te geven aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. Het meest leer je echter van je nederlagen. Daarbij heeft Roglic met zijn drie opeenvolgende zeges in de Vuelta a España de ploeg ook het vertrouwen gegeven dat ze wisten hoe je wèl een grote ronde kan winnen.

In een interview dat ik in april met Vingegaard had voor ons tijdschrift RIDE Magazine benadrukte de Deen hoeveel hij van Roglic heeft geleerd. Van koerstactiek, maar ook in het omgaan met de druk. Het was ideaal voor Vingegaard om naast Roglic te staan in wedstrijden waar de Sloveen de leider was en de Jonas zich ook nog bij de eersten kon handhaven. In al die wedstrijden gaf Roglic hem tips hoe hij het beste kon koersen en met bepaalde situaties moest omgaan.

Meest opmerkelijke uitspraak was dat Roglic altijd in Vingegaard heeft geloofd. Binnen de ploeg heeft hij eind 2020 al gezegd dat de jonge Deen in staat was om de Tour de France te winnen.

Waar Vingegaard op het moment van het interview nog niet bij stil had gestaan was de onderlinge Sloveense rivaliteit tussen Roglic en Pogacar, waarbij de ene landgenoot de ander niks gunt. Na lange denken zei hij: “Het klopt dat daar misschien een sleutel voor mij kan liggen. Zij hebben immers al pittige gevechten gehad. Alleen weet ik niet hoe Pogacar denkt…”

Roglic

Dat antwoord kwam op het vlakkere deel rond Valloire tussen de Col du Télégraphe en de Col du Galibier. Pogacar liet zich gek maken door de aanvallen van Roglic, terwijl zijn landgenoot door de zware valpartij in de kasseienrit op dat moment al op een achterstand van 2’52 reed en eigenlijk geen bedreiging voor de kopman van UAE Emirates was.

Onze columnist Johan Bruyneel legde na de Alpen in zijn opinie de vinger op de zere plaats: Pogacar had op dat moment in de wedstrijd met nog twee cols in het vooruitzicht zijn ploeg om zich heen moeten verzamelen, zodat zij in de vallei naar de Col du Granon het vuile werk voor hen konden opknappen. Op dat moment liet Pogacar zich echter slim misleiden door Roglic, die daarmee een groot aandeel in de Tourzege van Vingegaard heeft. Op de slotklim braken alle eerdere inspanningen Pogacar immers op en wist Vingegaard handig en sterk gebruik te maken van de fatale inzinking van zijn opponent.

Dit voorval geeft de klasse van Roglic aan, maar benadrukt tevens ook hoe belangrijk de 32-jarige voormalig schansspringer in het reilen en zielen binnen Jumbo-Visma is.

Al is de volgende vraag hoe Roglic in de toekomst omgaat met de veranderde hiërarchische verhouding in de ploeg nu Vingegaard heeft aangetoond dat hij wèl de Tour kan winnen. In Radio Peloton gonst het gerucht dat INEOS – Grenadiers interesse heeft om Roglic over te nemen. Hierdoor komt Jumbo-Visma straks misschien voor de moeilijke beslissing te staan of het wel of niet moet doorgaan met Roglic. Aangezien de inbreng van Roglic veel groter is dan alleen zijn sportieve waarde, kan dit een heel lastig vraagstuk worden. Al is dit een mogelijke zorg voor later.

Eerst mag, nee moet, Jumbo-Visma deze Tourzege groots vieren. Wanneer Jonas Vingegaard op de Champs Elysées op de hoogste trede stapt, mogen we er zeker bij stilstaan dat dit ook een Nederlands succes is. Iedereen die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de spectaculaire evolutie van het Nederlandse Jumbo-Visma verdient dat vette compliment zeker. De werknaam van de geel-zwarte wielerploeg is Team Oranje. Hoewel dit oranje nauwelijks zichtbaar is, is dit wel het kloppende hart van het team.

Waar onder anderen Panasonic, Kwantum Hallen, Superconfex, PDM, Buckler, TVM, WorldPerfect, Rabobank, Vacansoleil, Argos, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant-Alpecin, Team Sunweb en Team DSM niet slaagden om het ‘maillot-jaune’ mee naar Nederland te nemen, kan de leiding van Jumbo-Visma nu wel hardop zeggen dat hun gele missie is geslaagd.