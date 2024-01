zondag 14 januari 2024 om 14:26

Gebroken neus deert Lucinda Brand niet: veldrijdster soleert naar derde NK-titel

Lucinda Brand is voor de derde keer Nederlands kampioene in het veld geworden. De ervaren renster van Baloise Trek Lions bleek een klasse apart op het zware parcours in Hoogeveen en verwees uittredend winnares Puck Pieterse en Annemarie Worst naar de dichtste ereplaatsen.

Het Drentse Hoogeveen was vandaag de place to be voor crossminnend Nederland, als gastheer van het NK veldrijden. Op en rond het terrein van Paviljoen Nijstad ten zuidwesten van Hoogeveen was een veelzijdig rondje uitgetekend, met alles erop en eraan. De organisatie ging voor de start wel nog even terug naar de tekentafel en besloot het parcours vlak voor de elitewedstrijden aan te passen, door een gevaarlijke bocht in het parcours te verruimen.

Pieterse schiet uit de startblokken

Alle ingrediënten waren aanwezig voor een snelle en technische cross, maar door de regenval van de voorbije dagen werd het toch een gladde en bij momenten verraderlijke onderneming. Puck Pieterse trok zich er weinig van aan en schoot als een komeet uit de startblokken. De titelverdedigster wist met een razendsnelle eerste halve ronde haar twee grote concurrentes – Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado -flink onder druk te zetten.

Brand – die met een gebroken neus aan de start stond – liet zich echter niet van de wijs brengen en wist al snel de oversteek te maken. Alvarado trapte daarentegen duidelijk op haar adem en moest noodgedwongen gas terugnemen, waardoor we al na één ronde leken af te steven op een tweestrijd tussen Brand en Pieterse. De eerste achtervolgsters, Annemarie Worst en Alvarado, keken na goed tien minuten crossen al tegen een achterstand aan van twintig seconden.

Brand loopt alsmaar verder uit

Na één ronde kwamen er nog maar twee vrouwen in aanmerking voor de Nederlandse titel. Een interessant duel tussen Brand en Pieterse leek zich aan te dienen, maar de veel oudere Brand wilde de koers al eerder in een beslissende plooi leggen. De renster van Baloise Trek Lions reed in de tweede ronde seconde voor seconde weg bij Pieterse. Die laatste zag een prolongatie van de kampioenstrui zo steeds verder uit beeld raken.

Met nog twee ronden te gaan, had Brand een mooie voorsprong te pakken. Een knokkende Pieterse volgde inmiddels al op een tiental seconden, nummer drie Worst reed al meer dan een minuut in het krijt. Dit bleek ook de eindafrekening na bijna 45 minuten crossen. Brand bleef in de laatste twee ronden foutloos en soleerde zo op knappe wijze naar een nieuwe Nederlandse titel, na eerdere overwinningen in 2018 (Surhuisterveen) en 2019 (Huijbergen).

Pieterse kwam als tweede over de streep, op bijna een minuut van een superieure Brand. Vervolgens was het nog eens een minuut wachten op de binnenkomst van Worst, die de bronzen medaille in de wacht wist te slepen. Mede-favoriet Alvarado – die in de week voor het NK kreeg af te rekenen met rugklachten – kwam niet verder dan een vierde plaats. Manon Bakker maakte de top-5 vol.

NK veldrijden, Hoogeveen

Uitslag elitevrouwen

1. Lucinda Brand

2. Puck Pieterse

3. Annemarie Worst

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Manon Bakker

6. Leonie Bentveld