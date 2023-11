Youri IJnsen • donderdag 16 november 2023 om 13:28

Nederlandse veldrijders drukken hun stempel: “Terwijl Belgische toppers niet minder goed zijn”

Interview Na een teleurstellend verlopen EK veldrijden, rechtten de Nederlandse mannen afgelopen weekend hun rug. Zo was Joris Nieuwenhuis dichtbij een stunt in Niel, maar kostte een foutje in de wisselzone in de slotronde hem de kop. Een dag later voltooide Pim Ronhaar in Dendermonde wél een verrassende zege. “We naderen het niveau van de Belgische toppers”, ziet ook bondscoach Gerben de Knegt in gesprek met WielerFlits.

Naast Nieuwenhuis en Ronhaar, kon Corné van Kessel tot zijn opgave ook lang mee in Niel. Ryan Kamp is een constante factor in de tweede helft van de top-10 in vrijwel al zijn crossen en Lars van der Haar lijkt zijn beste niveau ooit te benaderen. En dan is er nog joker Jens Dekker, die voor zijn gebroken onderarm ook veelbelovende resultaten neerzette tijdens zijn comeback. Ineens lijkt het Nederland boven in de cross, vooral omdat met name Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck nog behoorlijk wisselvallig in hun vorm zijn en ook Eli Iserbyt nog niet écht overtuigt. De vraag is alleen of dat een oorzaak of een gevolg van de sterke Nederlandse optredens is.

“Ineens wil ik niet zeggen”, vindt De Knegt. “Pim en Ryan zijn weer een jaartje ouder en daardoor sterker. Joris heeft zich dit seizoen pas voor het eerst weer een heel jaar goed voorbereid. Hij had wel de pech dat hij net voor de Wereldbeker in Amerika echt heel ziek is geweest. Maar laten we wel zijn: de namen die we nu noemen, vinken wel alle boxen af van wat je moet kunnen als crosser. Pak nu de top-10 van het EK erbij. Vrijwel iedere naam is bij de beloften of junioren wel een keer wereldkampioen geweest. Dat geldt voor Lars, Pim, Ryan, Joris én Jens natuurlijk ook.”

Druk zetten

“Het zijn dus allemaal absolute toppers”, stipt De Knegt aan. “En zij hebben het al moeilijk om er bij de profs door te komen. Dat maakt veldrijden ook zo lastig. Als je net twee of drie trapjes onder die absolute top zit, dan ga je het gewoon niet redden. Of de sterke Nederlandse prestaties komen doordat de beste Belgen er nog niet echt doorkomen dit seizoen? Dat zou je jezelf moeten afvragen. Ik denk dat jongens als Pim, Ryan en Joris écht een stap hebben gezet en nu het niveau van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout benaderen. Dan kun je die gasten ook onder druk zetten. En dan gaan ook zij fouten maken. Onze jongens hebben daarin echt een klik gemaakt, vind ik.”

En dan is er nog Van der Haar, die – ondanks dat hij ‘pas’ twee keer won – de laatste weken een heel sterke indruk maakt. “Lars heeft dat hoge niveau altijd al gehad. Wat dat betreft vind ik ook dat je ziet dat de rest van de toppers niet minder is. Maar dat anderen weer gegroeid zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld ook aan Cameron Mason en Gerben Kuypers, die ook meer en meer van voren crossen. Dat is mooi om te zien. Zonder de grote drie (Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, red.) krijg je nu steeds heel leuke wedstrijden te zien. Het is nergens saai geweest.”

“Ik ben gewoon blij met hoe het gaat”, vervolgt de bondscoach. “Op Pim ben ik ook best trots. Hij verdiende die Wereldbeker-zege. Pim is echt een strijder. Vorig jaar had hij het best moeilijk om het tactisch voor elkaar te krijgen en had ik ook kritiek op zijn keuze om over te stappen naar de elites. Ik vond dat een zwaktebod, omdat hij bij de beloften niet domineerde en de koers niet kon maken. En dit seizoen kwam het een paar keer voor dat hij zich niet kon inhouden. Daar baalt hij dan van achteraf. In Dendermonde lukte dat wel en wint hij meteen. Dat analyseert Pim nu beter.”

Fem vs. Puck

Bij de vrouwen domineren de Nederlandsen al jaren. Waar de strijd aldaar de voorbije seizoen veel spannender was dan bij de mannen, kan dat dit seizoen weleens gaan omdraaien. “Ceylin del Carmen Alvarado draait lekker de laatste tijd en Lucinda Brand stond er afgelopen weekend ook meteen met een tweede plek. Maar ook daar zie je nieuwe namen aan het front. Zoë Backstedt rijdt prima en Kristýna Zemanová komt bovendrijven. Maar vanaf komend weekend verwacht ik vooral een tweestrijd tussen Fem van Empel en Puck Pieterse, die allebei weer terugkeren.”

In die strijd wist Shirin van Anrooij zich vorig jaar ook te mengen. Maar zij focust zich deze winter meer op het wegseizoen en keert pas in december terug in het veld. “Alleen is het niet zo dat ze nu een heleboel crossen minder doet dan vorige winter”, vindt De Knegt. “Rond kerst zal ze veel rijden en ik denk ook dat ze een hoog niveau haalt. Zij is gewoon goed, zeker als ze wat gerust heeft. Met vijf of zes crossen in de benen, staat Shirin er. Die is ook veel te veel liefhebber. Maar tot die tijd – nog ruim een maand – verwacht ik meer spanning bij de mannen dan bij de vrouwen.”

