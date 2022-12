Nederland trekt met beperkte afvaardiging naar Wereldbeker Dublin

Bondscoach Gerben de Knegt heeft slechts zeven mannen en zes vrouwen ingeschreven voor de Wereldbeker van Dublin van komende zondag. Onder meer Mathieu van der Poel, Lucinda Brand, Marianne Vos en Shirin van Anrooij zijn er niet bij.

Bij de mannen is het uitkijken naar Nederlands kampioen Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis (die er weer bij is na zijn gedwongen forfait voor Antwerpen), Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Corné van Kessel, Stan Godrie en Luke Verburg. Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste wereldbekermanches in Hulst en Antwerpen, maakt geen deel uit van de selectie voor Dublin.

Voor de renner van Alpecin-Deceuninck staat nu een trainingsstage in Spanje op de planning. “Dat is wel jammer, om eerlijk te zijn. Ik kom net in het ritme en moet er nu alweer uit. Maar dat hoort er een beetje bij. Ik wil ook goede basis voor het klassieke voorjaar, want dat is ook heel belangrijk voor mij. En we houden ons aan de planning”, vertelde hij zondag na zijn zege in Antwerpen.

Van der Poel is zeker niet de enige veldrijder die heeft aangegeven andere keuzes te maken. De Knegt: “Als je niet een positie in de Wereldbeker hebt te verdedigen, dan is het ook een optie om deze en eventueel ook volgende week (wanneer de cross van Val di Sole op het programma staat, red.) te investeren in de rest van je winter door een wegstage te plannen. Er komt rond de feestdagen weer een drukke en belangrijke periode aan. Desondanks hebben we twee sterke selecties staan in Dublin, waarmee we goed voor de dag kunnen komen.”

Bij de vrouwen staan wereldbekerleidster Fem van Empel en de nummer twee in de stand, Puck Pieterse, wel gewoon aan de start. Verder geven ook Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Manon Bakker acte de présence. Wereldkampioene Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Aniek van Alphen, afgelopen zaterdag nog winnares van de Superprestigecross van Boom, zijn er om uiteenlopende redenen niet bij.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Dublin – elitevrouwen (zondag 11 december)

Manon Bakker

Denise Betsema

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Inge van der Heijden

Puck Pieterse

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Dublin – elitemannen (zondag 11 december)

Stan Godrie

Lars van der Haar

Mees Hendrikx

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Luke Verburg