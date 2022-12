Van der Poel na solozege in Antwerpen: “Wout was gelijk sterk en zal nog beter zijn met Kerst”

Video

Mathieu van der Poel versloeg Wout van Aert direct in hun eerste veldritconfrontatie van deze winter. Hij won solo, maar verwacht dat de teruggekeerde Belgische kampioen nog veel sterker gaat worden in het veld. “Het kan altijd beter en dat zal nodig zijn, want Wout was ook gelijk sterk en die zal ook nog beter zijn met Kerst. Dat zullen nog duels worden!”, voorspelt Van der Poel.

Zaterdag kwam de kopman van Alpecin-Deceuninck nog hard ten val in Boom, maar hij kende weinig problemen aan zijn knie en schouder in Antwerpen. “Ik had weinig last”, vertelt hij in het flashinterview. “Het was een lastige wedstrijd om alleen rond te rijden, maar ik denk dat ik alles goed heb gedaan. Foutjes kan ik mij niet herinneren. Het was een goede race en ik voelde mij goed. Ik was in staat om een gat te slaan en dat vast te houden. Daar ben ik blij mee.”

Voor Van der Poel staat nu een trainingsstage in Spanje op de planning. “Dat is wel jammer, om eerlijk te zijn. Ik kom net in het ritme en moet er nu alweer uit”, lacht hij. “Maar dat er hoort er een beetje bij. Ik wil ook goede basis voor het klassieke voorjaar, want dat is ook heel belangrijk voor mij. En we houden ons aan de planning.”

