Nederland stuurt grote afvaardiging naar Wereldbeker Dendermonde

24 crossers houden komend weekend de Nederlandse eer hoog in Dendermonde. Mathieu van der Poel ontbreekt zoals gepland in de derde wereldbekermanche van het seizoen, maar Marianne Vos maakt haar rentree in de selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

Net als in Namen afgelopen zondag zijn de beloften in de eliteselectie opgenomen, omdat zij vooralsnog geen eigen wedstrijd hebben in de wereldbeker. “Die situatie geldt zeker ook al voor Hulst een week later”, zegt De Knegt. “Mochten de maatregelen in België veranderen, dan kan het zijn dat de beloften in Overijse wel weer hun eigen race kunnen rijden.”

Annemarie Worst moest oververmoeid passen voor de cross in Namen, maar voor de wereldbekercross van 27 december zit ze weer bij de selectie. En dat is niet de enige renster die terugkeert in de KNWU-ploeg. “Bij de vrouwen kijk ik met velen uit naar het wederoptreden van Marianne Vos”, vervolgt De Knegt.

“Net als zijzelf ben ik heel benieuwd waar ze staat in dit topveld, nadat ze als meervoudig wereldkampioene natuurlijk jarenlang de maatstaf voor de concurrentie is geweest. Ze komt deze week al twee keer in actie en dan weten we wellicht al meer wat te verwachten in Dendermonde. Het is goed om haar er weer bij te hebben.”

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Ryan Kamp

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Stan Godrie

Maik van der Heijden

Pim Ronhaar

Mees Hendrikx

Tim van Dijke

Kyle Agterberg

Selectie elite-vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Annemarie Worst

Lucinda Brand

Yara Kastelijn

Manon Bakker

Denise Betsema

Inge van der Heijden

Aniek van Alphen

Puck Pieterse

Marianne Vos

Fem van Empel

Sophie de Boer

Susanne Meistrok